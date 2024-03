Planes de vivienda en Neuquén: 8 de cada 10 familias no pagan las cuotas

El gobierno provincial de Neuquén advirtió que 8 de cada 10 neuquinos no pagan las cuotas de su vivienda adquirida mediante la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Hace instantes, el presidente de los organismos, Pablo Dietrich, dialogó con radio AM550 sobre esta situación y manifestó que “muchos no tienen la voluntad de pagar”.

El titular de ADUS-IPVU explicó que la agencia realizó un estudio para evaluar cuál es el recupero financiero de los planes de vivienda que existen en la provincia, y señaló que “actualmente hay un 80% de viviendas que no se pueden cobrar”.

En este sentido, explicó que esta situación se da no solo porque los beneficiarios no pagan la cuota, sino también porque hay un número importante de viviendas que no se han puesto al cobro por una cuestión interna del Instituto, por lo que hay gente que quiere pagarla pero no puede.

En total en la provincia hay más de 48 mil viviendas entregadas, de las cuales más de 30 mil no están siendo pagadas. Otro de los problemas, tiene que ver con el valor de las cuotas que ronda los 198 pesos por mes. Dietrich manifestó que “la disparidad que existe no tiene correlación con el precio, son montos que se pueden pagar, pero no lo pagan porque no hay voluntad”.

Dada la situación, Dietrich comunicó que buscarán llevar a valores actuales el valor de las cuotas y los plazos de financiación. “El plan es cobrar un valor razonable a todo el mundo. Sabemos que hay gente que no va poder llegar a pagar, pero se evaluará de qué manera pueden contribuir al recupero financiero, pero también sabemos que la mayor parte de la gente tiene un ingreso familiar que le permite pagar una cuota razonable de vivienda”.

EL titular indicó que las financiaciones van desde las 240 hasta 960 cuotas, por lo que hay planes de 80 años. "Eso es ridículo ya que no son factibles de ninguna manera. Tenemos que llegar a valores más racionales de 20 y 30 años, a eso es a lo que apuntamos”, expresó.