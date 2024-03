Confirman un caso de hantavirus en una adolescente de 14 años

Una adolescente de 14 años de San Martín de los Andes se encuentra internada en una clínica de la ciudad de Neuquén por hantavirus y se investigan los contactos estrechos. La información fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia. La menor se encuentra internada en el área de cuidados intensivos.

El sector de Epidemiología del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes lleva adelante la investigación con el objetivo de detectar posibles contactos estrechos, personas que pudieron estar en contacto con la adolescente entre el 25 de febrero y el 2 de marzo (período que estuvo con síntomas y con posibilidad de transmisión), dado que dicha enfermedad puede transmitirse de persona a persona.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que el virus se encuentra en la orina, la saliva y las heces del roedor colilargo y que tanto la zona de la precordillera como la cordillera de la provincia del Neuquén es considerada zona de riesgo de la enfermedad.

Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es que se deben tomar los recaudos necesarios para evitar enfermarse con hantavirus.

Recomendaciones

El ministerio de Salud de la provincia recomienda no entrar en contacto con roedores o sus deposiciones; no ingresar a galpones o viviendas que hayan permanecido cerrados por largo tiempo sin antes ventilar adecuadamente; no realizar tareas de desmalezado o recolección de frutos en área de matorrales sin las medidas de protección correspondientes (barbijo tipo N° 95).

También se aconseja acampar en lugares habilitados; limpiar y despejar alrededor de las viviendas y mantener la leña ordenada y alejada de los hogares.