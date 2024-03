El Día de la Mujer: algunas con permiso, otras con descuento

En Neuquén, mañana, tanto a nivel provincial, por decreto del gobernador Rolando Figueroa, como en el municipio capitalino que conduce Mariano Gaido, y en otros municipios también, las mujeres empleadas estatales tienen un expreso y explicito permiso para no concurrir a su labor diaria, simplemente porque es el Día de la Mujer, 8 de marzo.

Pero en el Estado nacional no será así. Según advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional "descontará el día de trabajo a las empleadas públicos de la administración federal que este viernes 8 de marzo no concurran a trabajar por el Día Internacional de la Mujer".

El funcionario, en su habitual conferencia de prensa, aclaró que no se trata de una decisión que tenga que ver con la jornada de mañana particularmente, "sino que es una medida que el Gobierno adopta, desde que asumió, ante los paros y protestas".

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo Adorni.

Otra diferencia política entre Nación y provincias, que se expresa muy concretamente en el régimen laboral de los empleados estatales.