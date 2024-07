El drama de una mujer estafada y varada con sus dos hijos en Escocia

“Los últimos días en Edimburgo con mis hijos no la pasamos bien. Fue muy estresante sobre todo para ellos que me veían angustiada. Era la primera vez que viajaban a Europa y no era el viaje que esperaban. No se estaba dando como lo habíamos soñado”, expresó Karina Haag, una de las 50 integrantes del grupo de turistas, oriundos de Neuquén y Río Negro ,que denunciaron que fueron estafados por una empresa de turismo con la que pretendían recorrer algunos países de Europa.

Haag, vecina de Cinco Saltos, viajó junto a sus dos hijos mellizos, de 16 años, en el tour que combinaba actividades turísticas y culturales por diversas ciudades europeas junto a otras personas oriundas de la localidad rionegrino como también de Catriel, General Roca, Villa Regina, Zapala y Cutral Co.

El viaje fue promovido en forma conjunta desde Catriel por Liliana Silva, una reconocida profesora de inglés de esa localidad que tiene un instituto llamado Live Up Trips, y Lorraine Weston, directora de la escuela Simply English, de Edimburgo, Escocia. Desde hace varios años, Silva organiza estos viajes en los que además de jóvenes estudiantes de inglés participan personas de todas las edades.

En la ciudad de Edimburgo, en el caso de Haag y sus hijos, el viaje incluía días de estudio en la escuela Simply English que dirige Lorraine Weston.

Haag contó que el grupo salió el 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el regreso estaba previsto para el 28 de este mes desde la ciudad de Madrid, ciudad que estaba en el final del recorrido. Señaló que el costo del viaje para cada pasajero, en su caso por ella y sus dos hijos, era de 6.000 libras (unos 7,2 millones de pesos) por cada uno que incluía los pasajes aéreos desde Buenos Aires a París, y luego los traslados a Edimburgo, Londres y Napolés, además del hospedaje, desayunos y cenas. En la ciudad de Edimburgo, en el caso de Haag, incluía días de estudio en la escuela Simply English de Weston.

Desde agosto del año pasado, todos los meses Haag transfería el dinero correspondiente a la cuota a una cuenta bancaria de Weston y además le entregaba una suma en dólares a Silva. "Ese dinero en dólares que le entregaba a Silva formaba parte de los costos del viaje", explicó Haag en diálogo con Mejor Informado. “El 29 de febrero de este año, Silva nos envió un mensaje para confirmar a mí y al resto de las personas que viajaban que todos los pasajes estaban comprados. Confiamos en ella”, manifestó. “Desde un primer momento Silva nos mintió porque ella nos dijo en febrero que los pasajes ya estaban comprados. En mi caso no fue así porque el boleto de mi pasaje de Ezeiza a París tenía fecha de compra 4 de julio, es decir dos días antes de viajar", agregó.

Haag transfería el dinero correspondiente a la cuota del viaje (unos 7,2 millones de pesos) a una cuenta bancaria de Weston y además le entregaba una suma en dólares a Silva.

Relató que los problemas comenzaron los días previos a la fecha de viaje, 6 de julio, cuando las organizadoras les informaron que se habían reprogramado los vuelos. Cuando Haag y sus dos hijos llegaron al Aeropuerto de Ezeiza se encontraron con la sorpresa que sus hijos sí tenían sus correspondientes boletos para viajar pero no el de ella. "En ese momento hablé con mi marido y decidí comprar por mis propios medios un pasaje para poder viajar con mis hijos y no dejarlos solos", acotó. También esa situación la sufrieron otros pasajeros que conformaban el grupo.

El primer destino del viaje era París donde “todo estuvo bien, según lo que se había acordado”. Los problemas surgieron cuando tenían que trasladarse a Escocia porque no estaban todos los pasajes de gran parte del grupo de pasajeros. La directora del instituto de Edimburgo "nos comunicó que no estaban todos los pasajes". “A partir de ahí todo fue un caos”, subrayó.

"En Edimburgo nos habían prometido una tarjeta de colectivos que no nos dieron, por lo tanto teníamos que trasladarnos a las casas donde nos alojaban familias. Por suerte, los huéspedes de esas casas de intercambio estudiantil fueron cordiales con nosotros porque se dieron cuenta de lo que pasaba y nos brindaron toda su ayuda”, describió. En medio de la incertidumbre, la desilusión comenzó a incrementarse cuando llegaron al instituto donde iban a tomar clases y se encontraron con que faltaban los profesores y las clases no eran lo que les habían prometido. "También nos enteramos que Lorrraine Weston, la directora del instituto de Edimburgo, no se encontraba porque había tenido un intento de suicidio", relató.

La mujer de Cinco Saltos aclaró que los turistas de la región estaban divididos en distintos grupos que tenían distintos paquetes y destinos turísticos del Viejo Continente. En el caso de Karina y sus dos hijos, luego de Edimburgo debían viajar a Londres y Nápoles.

El pasaje de Paris a Edimburgo también tuvo que comprarlo Karina por su propio dinero “porque si no iba a ser la segunda vez que mis hijos iban a tener que viajar solos”. Comentó que las otras personas que no disponían de sus vuelos porque no habían sido comprados por las organizadoras decidieron tomarse trenes y colectivos para llegar a Edimburgo.

Nada hacia prever que Londres y Nápoles, que eran los siguiente destinos, estuvieran asegurados para este grupo de turistas por lo que un grupo decidió regresar a la Argentina, entre ellos Karina y sus dos hijos. “Logré que el Instituto de Edimburgo nos pagara los pasajes de vuelta y de esta manera volvimos el martes", comentó. "Regresamos al país porque estaba todo mal, no era el viaje que habíamos proyectado", resaltó, y acotó que "hay personas entre ellos menores que están allá y no tienen todavía el pasaje de regreso a la Argentina y unas veinte personas fueron comprándolos por sus propios medios".

La mujer de Cinco Saltos iniciará acciones legales contra Silva y Weston “por la incertidumbre que sufrimos y sobre todo por lo que se hizo con los menores”.

En Edimburgo, los turistas no tenían alojamiento a pesar de haberlo pagado. Algunos integrantes del contingente tuvieron que pagar alojamiento de su bolsillo ya que quienes los hospedaban, tras unos días, ya no pudieron alojarlos. Por lo tanto, quedaron varados en distintas ciudades de Europa.

“Tanto Liliana Silva como Lorraine Weston son responsables porque recibieron dinero de nuestra parte. Silva era la cara visible de esta propuesta, fue ella la que nos vendió el tour”, sostuvo la mujer de Cinco Saltos. Aseguró que iniciará acciones legales contra ambas “por la incertidumbre que sufrimos y sobre todo por lo que se hizo con los menores”.

Por otra parte, comentó que Silva aún está en el exterior junto con su familia. "Ella y sus familiares cuentan con los pasajes de vuelta por lo tanto todo esto es muy raro”, precisó. “Acá hubo ineficiencia, inoperancia y mucha mentira desde el vamos cuando nos dijeron en febrero que todos los pasajes estaban comprados y eso no era cierto”, concluyó.