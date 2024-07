Piden tratar la ley de Salud arancelada para extranjeros

El bloque de legisladores del espacio Coalición Cívica ARI Cambiemos, reclamó que se trate en la Legislatura rionegrina el proyecto de ley que busca arancelar la atención y servicios de salud a todos los extranjeros, sean transitorios o precarios. Según explicaron, la iniciativa busca ser una respuesta al deteriorado sistema de salud pública provincial, afectado profundamente por la crisis económica nacional.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, señaló: “le estamos proporcionando al gobierno provincial una herramienta de financiamiento para que pueda ampliar los recursos del área de salud pública, la cual, en muchos casos, carece de los servicios básicos necesarios para atender a los ciudadanos. Es necesario administrar los escasos recursos de manera que el servicio de salud pueda seguir brindándose adecuadamente a nuestros ciudadanos”.

La medida no afectaría a todos los extranjeros, ya que aquellos con residencia permanente que viven, educan a sus hijos y trabajan en el país no serán incluidos. Además, la propuesta garantiza que la atención de urgencia o emergencia no será negada. Asimismo, se pretende crear un fondo especial con los ingresos recaudados, destinado específicamente a financiar acciones para el mejoramiento del área de salud provincial, como la adquisición, renovación y mantenimiento de equipamiento médico y mobiliario.

La iniciativa también faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de reciprocidad con otros países, de manera de garantizar la atención sanitaria gratuita para los habitantes de Río Negro en esos países. En este caso, los ciudadanos extranjeros de dichos países estarán exentos del arancel fijado.

“El objetivo es no regalar nuestros recursos, que son el dinero de nuestros contribuyentes, a extranjeros que abusan de una política benévola y utilizan nuestro servicio de salud de forma gratuita, cuando sus propios países les cobran por la atención. Se trata de establecer políticas claras que beneficien a los habitantes de la provincia, utilizando de manera eficiente los recursos en momentos donde la situación económica lo amerita”, concluyó Acevedo.

-