Qué dijo Guagliardo sobre la renuncia masiva en Junín de los Andes

Este martes, trascendió la renuncia de toda la comisión directiva de la seccional de Junín de los Andes de ATEN. Los doce integrantes que abandonaron el gremio denunciaron que el espacio sindical se convirtió en un "ámbito híperviolento". La Comisión Directiva Provincial (CDP) lanzó un comunicado lamentando las actitudes "misóginas, machistas y antidemocráticas" que provocó la renuncia masiva y anticiparon un proceso de normalización antes de convocar a elecciones.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, habló en "Así Estamos" por Mitre Patagonia sobre el comunicado en donde apuntaron contra los tratos irracionales y violentos que hay dentro del gremio. Si bien mencionó que no pensaba "que las compañeras tomaran esta decisión", resaltó que lo que ocurrió "es un llamado de atención".

En este sentido, manifestó que "no corresponde" que las personas que conducen una seccional tengan que "soportar situaciones que no tienen nada que ver con el vínculo entre compañeras y compañeros". Así como la CDP solicitó al resto de los integrantes de ATEN a vincularse "en el marco del respeto y la tolerancia", Guagliardo pidió que "las diferencias que se tengan se resuelvan en todo caso en la definición que soberanamente toma una asamblea con la mano alzada por una u otra posición".

Al ser consultado sobre si hubo casos similares a los que sufrió la comisión de Junín de los Andes, el secretario general sostuvo que "no es el único caso", pero respondió que tratan de no "ventilar para afuera" las internas porque lo deben tener todas las organizaciones. "Junín de los Andes tiene esta consecuencia que es la renuncia de toda una comisión directiva, pero hay que decir que no es el único lugar donde a veces hay situaciones de este tipo. Y eso es un llamado para todos los que integramos la organización", aseveró.

Por último, el secretario general lamentó "enormemente" la renuncia porque fueron "electas democráticamente" hace casi tres años. Ahora, buscan normalizar la seccional para ver si las elecciones se dan de forma particular o de modo general el próximo año.