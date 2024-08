Bomberos lograron dejar sin efecto las multas por exceso de velocidad

Este mes, una situación insólita ocurrió en San Patricio del Chañar. El personal de Bomberos Voluntarios denunció que recibieron multas por exceso de velocidad. Los vehículos multados fueron cuatro, entre ellos una unidad de rescate y de traslado de personal, una cisterna y una autobomba. La situación causó indignación en la comunidad. Ahora comunicaron que las multas serán desestimadas.

El jefe de bomberos voluntarios, Jorge San Martin explicó en radio Mitre Patagonia que el martes pasado se reunieron con la viceintendenta de la municipalidad de San Patricio del Chañar, el secretario de Contralor Urbano, el secretario de Gobierno y el director de Prensa para dialogar acerca de la situación.

Allí las autoridades municipales se comprometieron a no cobrar las multas. “El secretario de Protección Ciudadana nos informó de cuáles eran los trámites a seguir y que nos teníamos que quedar tranquilos porque, si bien al día de la fecha todavía no están desestimadas las multas, se comprometieron a que le tramite va seguir su curso y va a llegar a la resolución de que no nos tienen que cobrar las multas”, expresó el jefe del cuartel. Remarcó que dos de las cuatro multas ya habían sido desestimadas.

Además, destacó que tras el encuentro quedaron bien marcados los canales de comunicación entre la institución y la municipalidad. “Creo que desde ahora en más va a haber más voluntad y los canales de comunicación están bien establecidos para que podamos trabajar en conjunto”, manifestó.