Caso Luciana Muñoz: "No sabemos con quién estamos lidiando"

Este viernes se cumplen 40 días desde la desaparición de Luciana Muñoz. El pasado 13 julio, la joven salió de su casa ubicada en el barrio Gran Neuquén, donde vivía con su mamá, Lila Aguerre, su abuela Magdalena Castillo y su pequeña hermana. Desde entonces nada se supo de Luciana.

Las fuerzas de seguridad realizaron numerosos operativos para encontrar alguna pista que aporte a la investigación, pero hasta la fecha no hay resultados. Si bien el proceso es lento, Lila Aguerre, manifestó que está conforme con el trabajo que está realizando la justicia. “Confío en que ellos están haciendo su trabajo y que van a encontrar a mi hija. La búsqueda sigue, sólo me queda esperar”, expresó.

Lila tiene 35 años, a sus 15 años Luciana llegó a su vida, a sus 21 años nació su segundo hijo y ocho años después llegó la más pequeña. Luciana siempre vivió en aquella vivienda del barrio Gran Neuquén, convivía con su mamá, su abuela y hermana. Las condiciones no eran las mejores, pero era su hogar.

Desde el inicio de la investigación circularon numerosas hipótesis acerca de lo que pasó con Luciana, de dónde podría estar. Algunas apuntan a un posible secuestro, pero hay otras que vinculan al círculo más cercano de la joven con una supuesta entrega. Por ello la mamá de Luciana, Lila vio la necesidad de aclarar que no es real. “Da bronca, impotencia y dolor, que después de muchos años gente que no estuvo con ella venga y diga detrás de un micrófono, de una cámara, cosas que no son reales. No estuvieron para ella y ahora quieren demostrar que les importa”, manifestó.

Desde la desaparición de Luciana, Lila pasa sus días en su casa esperando. “No salgo mucho, trato de quedarme ahí y acompañar a mi mamá. Quiero estar ahí por si me llaman”, dijo, y reveló que la ausencia de hija trajo temor a la familia.

“El miedo y la desconfianza está porque no sabemos con qué personas estamos lidiando, Hasta el día de hoy no sabemos si Luciana puede estar secuestrada o no. No se sabe. Tengo temor como mamá por mis otros hijos, porque saben que son hermanos de Luciana. Hoy es Luciana, pero no es sólo ella. Ya han desaparecido muchas chicas en estos últimos meses”, aseguró.

En Neuquén la búsqueda de Luciana continúa latente. La abogada que representa a la familia, Verónica Zabala, precisó que si bien están por césar los rastrillajes en el sector de la Meseta, se continúa con otras líneas. “Cesa una medida de investigación, pero nosotros seguimos con otra cosa”, manifestó.

Si bien la familia está conforme con la investigación que realiza la justicia, cada tanto se realizan diferentes actividades en Neuquén para visibilizar que Lucina no está.

“Las marchas son una manera de acompañar emocionalmente a la familia. Asisten personas que tuvieron vivencia similares o no, y se genera un sostén emocional para Lila y su familia que están soportando un momento de dolor. La marcha no es una cuestión de protesta, es un espacio de encuentro en este caso”, comunicó Zabala.