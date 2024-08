Nico y Denis tienen una discapacidad y se animan a hacer periodismo

Cuando se quiere, se puede. No hay límites ni barreras. La discapacidad no es una “excusa” y quienes la padecen se animan a encarar desafíos y a cumplir también sus sueños. Es el caso de Nicolás Lorenzón y de Denis Rodríguez que, en las tierras del recordado “Hijo del Chori”, le pusieron primera a sus aspiraciones de vida. Aman el periodismo y, a su manera y a sus tiempos, tratan de plasmarlo en distintas propuestas del medio.

Promoción del micro radial del Área municipal de Discapacidad.

Son acompañados por la Municipalidad de Picún Leufú, a través del Área de Discapacidad que se encuentra a cargo de Nadia Peyrano. Una revista y un micro radial son parte del proyecto de inclusión.

Nicolás y Denis con las integrantes de la Escuela de Gimnasia Artística.

“La verdad que personalmente me pone muy feliz poder verlos hacer algo que les gusta, y más cuando en algún momento les dijeron que no lo podían hacer. Hoy estamos viendo que con el acompañamiento adecuado sí se puede hacer”, contó con emoción Nadia en contacto con Mejor Informado.

Todo arrancó con una revista

La titular del Área de Discapacidad picunense relató que las inquietudes periodísticas de ambos jóvenes comenzaron con la producción de una publicación gráfica. “Nosotros arrancamos haciendo una pequeña revista que se llama 'Voces', que si bien sale en formato papel, en un momento se me ocurrió proponerles salir a la calle y que hicieran una entrevista a las personas que a ellos les interesara”, indicó Nadia.

"Me pone muy feliz poder verlos hacer algo que les gusta", indicó Nadia Peyrano.

A partir de esa iniciativa se empezaron a grabar una serie de entrevistas a actores sociales de la comunidad y después las transcribían para volcarlas a su publicación. Al respecto la coordinadora contó que “la verdad que me gustó mucho cómo salía el trabajo de ambos y me pareció que ese material no podía quedar solamente en formato papel”.

Un ejemplar de la revista local "Voces".

Desde esa inquietud comenzó a articular acciones con otras áreas municipales, entre ellas el sector de Prensa y lograron coincidir que era necesario agigantar el trabajo de inclusión y decidieron volcar el material grabado en un bloque semanal que a partir de este viernes comenzó a difundirse en el programa radial “Arriba Picún”, el cual es conducido por Andrea Mendoza.

Los sueños de Nico y Denis

Nicolás Lorenzón tiene 34 años y tiene una pasión manifiesta por el periodismo, más que nada en lo relacionado a la temática del desarrollo y grabación de entrevistas. Hace unos años se había postulado para trabajar en el área de Prensa del municipio y no tuvo suerte. No fue admitido. Así que le quedó como un sabor amargo y un sueño por cumplir.

Felizmente, a partir del empuje de Nadia Peyrano y todos sus compañeros, finalmente pudo lograr su propósito. “Me pone muy contento que a las personas con discapacidad nos den un espacio en la radio y es la primera vez que hago este trabajo. Nunca había realizado entrevistas a personas de mi localidad”, contó con orgullo hoy “Nico”, luego que se difundiera con total éxito el micro radial “Voces”. Nicolás Lorenzón logró cumplir su sueño de hacer trabajos de Prensa.

El flamante notero agregó que “nuestra primera entrevista se la hicimos a Jorge Gabriel Alfaro a cargo del gimnasio y escuela de boxeo Puño para la Vida”.