Joven con discapacidad tiene problemas para acceder al aula donde estudia

“Nuestros hijos con discapacidad, tienen ganas de superarse y derecho a que las instituciones estén en condiciones para que ellos puedan acceder a las capacitaciones”, escribió Eva Poblete en sus redes sociales. Ella es la madre de Andrés Yamil Sevilla (más conocido como Yimy) de 24 años.

La escalera no cumple con las medidas de seguridad establecidas por Seguridad e Higiene.

El joven padece retraso madurativo y eso le trae algunas complicaciones en su movilidad y en la actualidad una escalera le impide acceder con normalidad y seguridad al espacio áulico que está en un primer piso y donde estudia Diseño Gráfico en el Centro de Formación Profesional (CFP) 30 de Zapala.

Al respecto la madre detalló la situación diciendo que “el problema de la escalera es que es muy empinada y tiene solamente una baranda y a mi hijo se le dificulta el subir y bajar porque tiene que agarrarse de la única baranda que tiene con sus dos manos y eso puede producir un tropiezo”. Respecto a las mejoras que se pueden introducir en la estructura dijo que “yo entiendo que tendrían que hacer una escalera no tan empinada y quizás los peldaños tendrían que estar más juntos y tener barandas en ambos lados”.

Más adelante confió que decidió hacer pública la situación porque la escuela ya ha agotado todas las instancias y no ha habido ninguna respuesta positiva.

Todo quedó asentado en un acta

La madre de Yimy también contó que la anterior semana firmó un acta donde quedaron expuestas todas estas problemáticas y de alguna manera deslindar responsabilidades ante un eventual suceso accidental.

Acta Conocimiento de Espacio Áulico firmada entre la madre y autoridades educativas.

Es así que con fecha 8 de agosto las autoridades de la escuela y la madre firmaron un Acta Conocimiento de Espacio Áulico. La misma especificó que “se procede a informar al alumno Andrés Yamil Sevilla y a su madre Eva N. Poblete que el curso de Informática se desarrolla en un aula ubicada en el primer piso del establecimiento, que la escalera no es una escalera adaptada y no cumple con las medidas de seguridad establecidas por Seguridad e Higiene, y aunque la institución ha hecho reiterados pedidos informando y solicitando se solucione dicho problema no hemos tenido una respuesta”.

A continuación la norma rubricada por ambas partes mencionó que “se procede a que el alumno y sus padres observen la accesibilidad al aula a los efectos de tomar un cabal conocimiento de los espacios y tomar los recaudos pertinentes. Asimismo se le informa que el curso no puede ser dictado en otro espacio, ya que por las características del curso es necesario el uso de máquinas informáticas”.

La madre pide una pronta solución

En la publicación que hizo en sus redes sociales, Eva Poblete también mencionó que: “Hablamos de inclusión, derecho a estudiar y una simple escalera entorpece el deseo a lo mismo”. Sobre la problemática en cuestión fue enfática al decir que “espero que esto llegue a oídos del Consejo de Educación y de la ministra (de Educación) y puedan brindar una pronta y favorable solución”.

Al mismo tiempo dijo que “si bien el pedido es por la accesibilidad de mi hijo también lo hago porque quizás en otro momento van a venir otros niños o jóvenes con la misma discapacidad que él tiene y se van a encontrar con la misma problemática”.