Dato importante: la buena relación política Figueroa-Gaido

Es singular e importante el momento político de relación que atraviesan el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y el intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido. Es un buen momento, explícitamente aceptado de esa manera por ambos. Y derivará, muy posiblemente, en un claro entendimiento y proceso conjunto de construcción electoral, el año próximo.

Gaido, en los últimos días, hizo una firme defensa del gobierno provincial en el contexto del conflicto de Educación. Criticó la actitud gremial y se manifestó en la misma línea que ha asumido el equipo de Figueroa. El gobernador, por su parte, ha destacado -hoy mismo, en la inauguración del edificio del IMPS- la gestión del intendente. Ambos, por otro lado, se han mostrado juntos en una serie de inauguraciones, y la confluencia de acciones intergubernamentales, en cuanto a la obra pública, es constante y fluida.

Esta situación de buena relación política entre Figueroa y Gaido no es un fruto accidental ni de último momento. Ha sido construida, en función del contexto, desde la conmoción que produjo el triunfo de Figueroa en abril del año pasado. No todo fue un lecho de rosas, lógicamente. Pero lo cierto es que han prevalecido los puntos de coincidencia. Si esto será perdurable, o no, es algo que no puede vaticinarse, pues los vaticinios no responden bien a la lógica enmarañada de la política.

Más allá de las interpretaciones, es un dato fuerte de la actual coyuntura, que debe ameritarse como tal para entender lo que puede venir en la política neuquina.