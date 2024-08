Licencia de conducir "sin vencimiento": los cambios que se vienen

Debido a la gran demanda de licencias de conducir que hay en el país, la impresión de las mismas en la mayoría de las provincias se complicó porque no dan abasto. Por ese motivo, el Gobierno nacional anunció que está trabajando en modificaciones en la renovación del registro para poner fin a la presencialidad en el trámite en forma virtual y gratuito.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger explicó que con estos cambios las personas podrán realizar el trámite desde sus domicilios. "Antes tenías que ir al registro de tu zona, ahora podes ir a cualquiera entonces va a haber competencia entre los registros. Son maneras de facilitarle la vida la gente, abaratar costos”, expresó.

Al ser consultado sobre el plazo en la revocación del registro, Sturzenegger manifestó que “se va a tener que sacar como en la actualidad. A los cinco años hay que presentar el psicofísico para verificar que la gente no tenga un deterioro en sus capacidades. Si tenés una persona que te puede certificar eso no es necesario que acerque al registro para hacerlo pero si tiene que enviarlo porque si no lo hace se le cae la licencia". En el caso de las personas mayores de 60 años, el ministro aseveró que “deberán seguir haciendo el trámite presencial”.

Con respecto a las quejas y el rechazo de varias organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito a las nuevas medidas, Sturzenegger afirmó que “se seguirán implementando los controles para prevenir accidentes, ya que el registro verifica si una persona puede conducir o no".

Cuáles son los cambios para obtener la licencia de conducir

Luego de que la diputada del Pro Patricia Vázquez presentará un proyecto de ley en la Legislatura y el ministro Sturzenegger diera su visto bueno para que las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento; un grupo de expertos en seguridad vial propusieron cambios para la renovación del registro.