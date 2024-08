Brigadistas reclaman por mejores condiciones laborales

Los brigadistas forestales de San Martín de los Andes comenzaron con medidas de fuerza esta semana. El reclamo proviene de la necesidad de mejores condiciones laborales y seguridad de los trabajadores.

Este jueves, los brigadistas, luego de declararse en estado de asamblea, realizan una manifestación frente a la Delegación de Fauna de San Martín de los Andes. Además, realizaron un quite de colaboración y paro sorpresivo. Actualmente, evalúan que en caso de no obtener respuesta por parte de la autoridades, profundizarán sus medidas y no descartan un corte de ruta.

Respecto a las medidas, los trabajadores reclaman la necesidad de la entrega de la nueva guardia propia, ya que comparten el edificio con la Delegación de Fauna desde el 2006. Según expresaron en medios locales, si bien en el 2022 se inició su construcción, aún no ha sido entregada por falta de insumos.

Los trabajadores se declararon con medidas de fuerza este martes.

Además, protestan por la falta de personal administrativo y operativo; esperan la entrega de nueva ropa ignífuga y el mantenimiento de los vehículos para poder realizar su trabajo sin riesgo; elementos de limpieza y una mejora del estado de las instalaciones. Respecto a su espacio de trabajo, describieron "Todo tipo de abandono al sector".

Los reclamos, que iniciaron hace años, se volvieron extremas este 2024. "La urgente necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del sector comenzaron este mayo", comentaron desde ATE. Por otro lado, denunciaron que desde las autoridades, "sólo han dado respuesta a pequeñas necesidades".