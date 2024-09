Continúa la polémica por radares ilegales: piden información a los municipios

En Neuquén continúa la polémica por radares fijos y móviles que no cumplen con la normativa y no se encuentran homologados en las localidades Villa El Chocón, San Martín de los Andes y San Patricio del Chañar. Los mismos, ya comenzaron a emitir abultadas multas en agosto, que los ciudadanos deberán pagar por exceso de velocidad ya que no se puede transitar a una máxima de 60 km/h.

A través de las Legislatura la diputada Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén solicitó un informe realizado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y el organismo informó que los radares de las ciudades mencionadas no están homologados.

A su vez, desde ANSV comunicaron que los únicos radares que están habilitados por el organismo en Neuquén son los que se encuentran en Villa La Angostura, Senillosa y Picún Leufú.

Diputada Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén

Ante esta grave situación, ahora la diputada decidió ir más allá para aclarar la situación y presentó este lunes una iniciativa para que los municipios mencionados remitan un detalle de la cartelería y señalización colocada para advertir a los conductores de la presencia de estos dispositivos. Además, les pidió la documentación de la ANSV que avala la implementación de los aparatos.

En particular, el radar recientemente instalado en el kilómetro 1.299 de la Ruta Nacional 237, en Villa El Chocón, fue objeto de polémica, ya que muchos vecinos realizaron descargos porque les llegaron multas por supuestamente no respetar una máxima de velocidad de 60 km/h, que van desde los $100.000 hasta el millón de pesos, en el caso de los excesos mayores.

Confirman que el radar de Villa El Chocón no está homologado.

Con respecto a las multas que le llegan a muchos automovilistas por los radares de Villa El Chocón, San Martín de los Andes y San Patricio del Chañar, que no cumplen con la normativa, Stillger aseguró que los ciudadanos “no deberán pagar las mismas” e informó que “hay que hacer el descargo y pedir la nulidad en el mismo Tribunal de Faltas que notifica de la infracción".