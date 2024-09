Abogados afirman que bajar la edad de imputabildad no resuelve el problema

Siguen las repercusiones por la iniciativa del Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. A fines de julio, se abrió el debate en la Cámara de Diputados y se extendió a lo largo de agosto con las alternativas propuestas por la oposición y la ronda de paneles de especialistas en derecho penal. Desde Neuquén, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Marcelo Iñíguez, sostuvo que la iniciativa aborda la norma, pero no la problemática: "Somos muy hipócritas".

En contacto con La Primera Mañana por AM550, Iñiguez señaló que esta propuesta no va a cambiar la realidad, ya que el problema en sí no corresponde a la ley: "No va a generar en sí una disminución de casos que cometen personas menores de 16 años". Según remarcó, el índice con respecto a menores en situaciones delictivas ronda el 3%, el cual aumentó en un 20% este último tiempo "producto de las condiciones sociales y económicas".

En este sentido, dijo que en caso de que el proyecto avance y un adolescente sea penado por un delito, tiene que haber establecimientos separados de los adultos con condiciones que permitan su resocialización. "Es decir, por el solo hecho de tener una ley, esa infraestructura y esas posibilidades Argentina no las va a tener", acotó y agregó que si se baja la edad se le da una "tranquilidad aparente" a la sociedad, pero que a la vez se va a sumar una nueva: "¿Qué se hace con esos chicos?".

Además, desmintió las afirmaciones del texto con respecto a que Brasil y Uruguay tienen este tipo de sistema penal: "Ellos tienen un sistema de responsabilidad penal juvenil, pero son imputables en realidad a partir de los 18 años". Iñíguez recordó un caso en Inglaterra en donde un grupo de jóvenes mataron a otro y recibieron una sanción muy severa, la cual fue revisada por la Corte Interamericana: "De 15 miembros en el tribunal, ocho confirmaron esa sentencia y siete no. Ve que está muy dividida la situación inclusive en Europa".

En el plano regional, el presidente del Colegio de Abogados indicó que en Neuquén faltan jueces, lo que provoca que el sistema termine siendo "un aparato burocrático sumamente ineficiente para tratar esto". De esta manera, el doctor definió que "somos muy hipócritas", ya que "no es un problema de la norma", sino más bien de las condiciones que está produciendo "mayor cantidad de pobres" y una "brecha de desigualdad enorme".