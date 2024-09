Entregaron más de 100 créditos para emprendimientos productivos en Neuquén

El gobierno neuquino otorgó más de 100 créditos para fomentar la agricultura familiar, por un total de 196.617.500 pesos. Con la última tanda de solicitudes listas para ser ejecutadas, se prevé que 100% del presupuesto inicial de 200.000.000 de pesos será ejecutado. Debido a la alta demanda, se renovará el cupo total asignado para continuar apoyando a pequeños y medianos productores en la región.

Las líneas de financiamiento, impulsadas por el Ministerio de Economía, Producción e Industria a través de la Subsecretaría de Producción y el IADEP como agente financiero, buscan promover un desarrollo sustentable en las actividades económicas de los productores neuquinos. Los créditos están diseñados para mejorar la calidad de vida de estos emprendedores, permitiéndoles acceder a recursos esenciales para sus actividades, como cobertizos, invernaderos y sistemas de riego, y favoreciendo el arraigo en las comunidades locales.

Margarita Barrientos, integrante de la AFR Barda Negra, destacó la importancia de las capacitaciones brindadas. "Me enteré de estos créditos gracias a una capacitación en Espinazo del Zorro. Me pidieron requisitos básicos como Senasa, Renspa, boleto y algunos datos personales, no son complicados y los técnicos asesoran muy bien", expresó, subrayando que utilizará el financiamiento para alambrar su campo.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, afirmó que esta iniciativa representa un avance significativo para la agricultura familiar en la provincia. “La entrega de estos créditos no solo permite a los productores mejorar sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece el desarrollo rural en todas las regiones de Neuquén”, aseguró, haciendo hincapié en la accesibilidad y el acompañamiento técnico que caracteriza al programa. Los interesados pueden obtener más información a través del portal oficial del gobierno provincial.

Estos fondos permiten mejorar las condiciones productivas en estas áreas clave para el desarrollo rural en Neuquén.

El alcance de esta herramienta llegó a las siete regiones, donde en las regiones Centro Oeste, Confluencia, Alto Neuquén y Limay Medio se desembolsaron la mayoría de los créditos. Las líneas se encuentran detalladas en el portal: https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/