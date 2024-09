Qué dijo el municipio sobre el jubilado que se orinó en el Banco Nación

Un indignante hecho ocurrió en la sucursal del Banco Nación de Catriel, Río Negro, cuando un jubilado de 85 años, fue a realizar un trámite y solicitó casi rogando pasar al baño. Como lo empleados de la entidad bancaria se lo negaron, se orinó en sus pantalones y encima lo obligaron a que se cambie la ropa para continuar con las diligencias.

Luego del aberrante hecho que se propagó rápidamente través de las redes sociales, las autoridades de la entidad bancaria aseguraron que “desconocían lo que había sucedido con el adulto mayor” y aclararon que el sanitario que se encuentra en la sucursal es “de uso exclusivo para el personal por cuestiones de seguridad”.

Tras la trascendencia que tuvo lo sucedido, este jueves la Municipalidad de Catriel realizó una inspección en la sucursal del Banco Nación, ubicada en Av. San Martín al 480 e intimó a las autoridades a habilitar el baño que se encuentra en el lugar y a su vez construir uno para uso del público.

Al respecto, la intendenta de Catriel Daniela Salzotto aseguró que “si en el plazo otorgado por el municipio no se cumple con la construcción del sanitario vamos a proceder a la clausura como a cualquier comercio”. En este sentido y para finalizar, explicó que la clausura no fue inmediata “porque es fecha de pagos y no quieren perjudicar a los usuarios del banco”.

El hijo del jubilado que lo estaba esperando afuera de la sucursal en diálogo con medios de comunicación, expresó su indignación y manifestó que hubo “una falta de empatía total por parte de la gerencia del banco”