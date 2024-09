El drama de los pasajeros varados en el aeropuerto de Neuquén

Más de 15 mil pasajeros de Aerolíneas Argentinas son afectados por el paro de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El móvil de 24/7 Canal de Noticias habló con dos pasajeros varados en Neuquén que contaron su situación.

“Tenía vuelo de Neuquén a Buenos aires y, de ahí, a Rosario. Me reprogramaron para el domingo asi que pierdo dos días” contó uno de los pasajeros, proveniente de Santa Fe. Llegó a Neuquén por motivos laborales. “Lo más feo es que pierdo dos días de mi franco y nadie me responde. Una vergüenza. Nadie se hace cargo” completó.

Por otra parte, otro de los pasajeros comentó su incertidumbre “No sé si viajo o no a ver a mi familia. Tengo un viaje muy largo a Salta y a partir de ahora me cuentan los francos”. Si bien aclara que entiende a la gente que realiza el paro, declaró “estoy indignado, hay que ver las dos campanas. Estamos todos con necesidades”.

PASAJEROS BARADOS EN NEUQUÉN | El móvil de 24/7 Canal de Noticias habló con dos pasajeros varados en Neuquén a causa del paro de pilotos de avión. Los pasajeros contaron su situación.



Según Aeropuertos Argentina 2000, fueron cancelados los servicios de Aerolíneas Argentinas de las 6:45, 8:15 y 10:55 de la mañana, que debían partir desde Aeroparque con destino a Neuquén.

Por otra parte, desde el aeropuerto de Córdoba se suspendió el vuelo a Neuquén de Aerolíneas, previsto para el mediodía, mientras que el servicio de Flybondi anunciaba una demora en su partida.

También fue cancelado el vuelo entre Mendoza y Neuquén, que debía partir desde la capital cuyana a las 13:35.