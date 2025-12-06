El desembarco oficial de Sany en la Argentina se produjo con un mensaje claro: la compañía quiere ser protagonista en la cadena energética y ve en Vaca Muerta la principal puerta de entrada.

Durante la presentación, la directora de marketing de Sany, Lina Navas, remarcó el valor estratégico de la región. “Sabemos que Neuquén juega un papel muy importante con Vaca Muerta. Es uno de los reservorios naturales más grandes de América Latina y por eso es clave que la marca llegue hoy con todo el segmento petrolero”, afirmó.

La empresa presentó su línea para Oil & Gas y explicó que el objetivo inmediato es posicionarse como proveedor de tecnología y equipamiento para operaciones energéticas.

“Nuestro eslogan es que la calidad transforma el mundo. Queremos invertir en energía, en infraestructura y en nuevos empleos que promuevan el desarrollo de Neuquén y Argentina”, agregó Navas.

El movimiento incluye alianzas estratégicas. La ejecutiva confirmó que Sany acaba de cerrar un contrato importante con una firma local, un paso que consideran “el inicio de una relación de largo plazo”.

Desde la conducción regional, el presidente de Sany para Sudamérica, Cui Zuo, señaló que la compañía ampliará su presencia más allá de la maquinaria tradicional. “Estamos expandiendo nuestros negocios: petróleo, energía y nuevas líneas que requieren cooperaciones con distribuidores y socios locales”, explicó.

También resaltó el potencial de la región: “Para Sany Group, Argentina está entre nuestros 25 mercados más importantes a nivel mundial”.

Sobre el tipo de clientes que buscan en la cuenca, el directivo fue directo: empresas que operen en petróleo y gas, interesadas no solo en equipos pesados sino también en servicios y desarrollos a largo plazo.

Entre los asistentes estuvo Gustavo Carro, gerente general de Tacker SRL, quien valoró la llegada de la marca. “Es fundamental conocer tecnologías nuevas, su capacidad productiva y sus costos. Nos interesa mucho el servicio postventa y la solidez de la compañía”, dijo. Además, aseguró que le llamó la atención “el tamaño de empresa, su potencia productiva y los casos de éxito que presentaron”.

Con el lanzamiento, Sany inicia un camino que combina inversión, búsqueda de socios locales y la intención de sumarse al ritmo de crecimiento que mantiene Vaca Muerta. La empresa anticipó que su estrategia apunta a consolidar presencia y operar de manera directa en los proyectos energéticos más importantes de la región.

