Este lunes marcó un antes y un después para el mercado de indumentaria en Argentina con la llegada oficial de H&M, la reconocida marca sueca de ropa para hombres, mujeres y niños, que hasta ahora solo estaba disponible en el exterior.

La cadena de hipermercados Coto fue la encargada de inaugurar un stand dedicado exclusivamente a la venta de productos H&M, lo que generó gran repercusión en redes sociales. Esta iniciativa se asemeja al reciente desembarco de Victoria's Secret en centros comerciales argentinos como Unicenter y Alto Palermo.

La noticia cobró difusión principalmente a través de influencers especializados en moda y ahorro, como la conocida "Jefa del Ahorro", quien compartió imágenes en la red social X mostrando los stands con una amplia variedad de prendas y accesorios a precios competitivos.

A pesar de la gran expectativa, ni Coto ni H&M emitieron comunicados oficiales sobre esta apertura en Argentina. La estrategia de marketing se está desarrollando a través de voces influyentes del sector, mientras el público local se muestra interesado en acceder a la marca sin necesidad de importadores ni viajes al extranjero.

¿Dónde se puede comprar la ropa de H&M en Argentina?

Según usuarios en redes sociales, la cápsula de H&M se encuentra disponible únicamente en determinados hipermercados Coto, aunque aún no se ha detallado la lista completa de sucursales. Esta limitación geográfica no ha frenado el interés de los consumidores, quienes esperan que la oferta se amplíe en los próximos meses.

Precios de la ropa H&M en Coto

H&M ya se vende en Coto Argentina

Las imágenes virales muestran que la ropa de H&M mantiene su característica principal: precios accesibles. Entre las prendas destacadas se encuentran opciones para toda la familia, con una propuesta económica que permite competir con otras marcas locales e internacionales.

Este movimiento representa un paso importante para la industria textil argentina, ya que acerca una marca global reconocida a un público más amplio, facilitando el acceso a productos de calidad sin la necesidad de recurrir a importaciones privadas o viajes.