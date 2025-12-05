Creeer o reventar. Desde que los hinchas de Racing Club colgaron una bandera en el Cilindro de Avellaneda que cuenta los 50 goles de Adrián "Maravilla" Martínez en el club, el delantero no volvió a convertir para la Academia. La última vez que lo consiguió fue en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Vélez Sarsfield.

Desde aquel grito, el atacante se quedó sin marcar frente al Fortín en la vuelta de la Libertadores y en ambos partidos ante el Flamengo por las semifinales; Por el Torneo Clausura, Maravilla no logró inflar la red de Independiente, Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell´s Old Boys por la fase de grupos, mientras que tampoco pudo marcarle a River Plate por la Copa Argentina ni por el torneo doméstico y en la reciente victoria , por lo que acumula trece duelos consecutivos sin goles desde que apareció el trapo, tampoco anotó frente a Tigre.

En total, lleva catorce partidos sin anotar ya que en la victoria por 2 a 0 ante Huracán tampoco lo logró, pero la insignia no estaba colgada por aquel entonces.

El homenaje se asemeja a la histórica bandera de Boca para Martín Palermo, que enumeraba los goles del delantero. Sin embargo, hasta el momento la suerte no acompañó a Maravilla, que atraviesa trece encuentros sin gritos tras llegar a 50 desde su arribo en 2024.

En su próximo encuentro, el conjunto dirigido por Gustavo Costas se enfrentará a Boca Juniors en el marco de las semifinales del Torneo Clausura 2025 donde buscará que su goleador corte la sequía.