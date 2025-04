Como no sesiona la legislatura piden a diputados que devuelvan los sueldos

El dirigente rionegrino del espacio político Republicanos Unidos, Nicolás Suarez Colman solicitó a los legisladores provinciales que devuelvan los sueldos de los últimos dos meses en los que la legislatura rionegrina no sesionó. “Lleva dos meses cerrada. Desde la apertura de sesiones ocurrida el 1 de marzo, los rionegrinos le estamos pagando miles de millones de pesos a gente que no labura y no hace su trabajo”, expresó.

Y agregó que este año, el presupuesto para el Poder Legislativo es de $29.457.000.000, es decir “miles de millones de pesos que son destinados a la nada misma. Mientras las escuelas se caen a pedazos y la UnTER solo se preocupa por continuar adoctrinando nuestros hijos; mientras la salud pública no puede atender los problemas más básicos porque los médicos huyen y no hay ni curitas; y mientras somos víctimas de violentos hechos de inseguridad porque la policía no tiene nafta en los patrulleros, Pedro Pesatti está ocupándose de ser Senador con la de los rionegrinos”.

Nicolás Suarez Colman, de Republicanos Unidos, denunció que se paga a gente que no hace su trabajo

Suárez Colman lamentó la destrucción de la calidad institucional. “Vemos que mientras la provincia cae profundamente en sus índices de calidad de vida, de infraestructura y sobre todo de futuro, la política está de fiesta. Desde Republicanos Unidos proponemos que todo el arco legislativo devuelva sus salarios de los últimos dos meses, como así también los gastos de representación, viáticos, gastos de combustible, telefonía, y gastos en asesores y servicios que se pagaron para nada. Mientras al ciudadano de a pie le resulta difícil llegar a fin de mes, porque el dinero no alcanza, la casta legislativa se nos ríe en la cara a los rionegrinos”, concluyó.