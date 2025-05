Neuquén apuesta a la obra pública: 44 nuevas viviendas entregadas en Zapala

El gobernador Rolando Figueroa encabezó junto al intendente Carlos Koopmann el acto de entrega de 44 viviendas en Zapala, destinadas a familias del barrio El Portal. Las soluciones habitacionales son de dos dormitorios y cuentan con una superficie de 64 metros cuadrados. La inversión total fue de más de 3.700 millones de pesos, financiada en su totalidad con recursos propios del Tesoro provincial.

Durante su discurso, el mandatario provincial defendió el modelo de inversión estatal en infraestructura: “¿Qué pasaría si el Gobierno provincial hiciera lo mismo que el Gobierno nacional y dejara de hacer obra pública?”, cuestionó. “Los neuquinos elegimos tener viviendas, pagar nuestras viviendas y que el Estado colabore para que tengamos soluciones habitacionales”.

Figueroa destacó la creación del Fondo Neuquino de la Vivienda, un mecanismo que se nutre del pago de los adjudicatarios y es duplicado por el Estado, permitiendo reinvertir en nuevas viviendas: “Cada vivienda hay que pagarla porque le podemos dar después una solución a otra familia”.

Por su parte, el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, explicó que la obra comenzó con financiamiento nacional, pero tras el abandono de la obra pública por parte de Nación en diciembre de 2023, el proyecto fue asumido íntegramente por la Provincia. “Nos llevó más de nueve meses poder pasar el financiamiento a la provincia. No solo no financiaban, sino que no nos dejaban financiar a nosotros”, señaló.

Dietrich valoró el esfuerzo conjunto y agradeció a las familias por la espera: “Hoy podemos entregar las viviendas con el 100% de la obra pagada”.

Finalmente, el intendente Carlos Koopmann celebró la entrega como “un puntapié inicial” y comprometió su gestión a seguir trabajando para que cada zapalino tenga su casa: “Felicitaciones a las 44 familias, gracias por el aguante y por la paciencia”.