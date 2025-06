Weretilneck cuestionó el paro de UnTER y afirmó que el gremio no evaluó la propuesta salarial

Luego del anuncio de un paro de 48 horas por parte del gremio docente rionegrino, UnTER, el gobernador Alberto Weretilneck, criticó la decisión de avanzar con medidas de fuerza los días 17 y 18 de junio y aseguró que el gremio “tenía establecido el paro y ni siquiera se molestaron en evaluar la propuesta”. La postura del mandatario generó un fuerte contrapunto con la secretaria general del sindicato, Silvana Inostroza, quien denunció que el gobierno no le da la importancia que merece la paritaria y que la oferta del 1% de aumento es insuficiente.

El mandatario explicó en Radio Seis de Bariloche que la provincia enfrenta restricciones presupuestarias debido a la caída de la coparticipación y la falta de transferencias nacionales, lo que limita la capacidad de mejorar los salarios docentes. “No puedo dar pautas salariales si no tengo asegurados los ingresos, tengo que ser cuidadoso porque si no pongo al Estado en situación de crisis”, afirmó. En contraste, Inostroza sostuvo que la oferta del gobierno no contempla la realidad económica de los docentes, especialmente en regiones como el Alto Valle, donde la actividad petrolera dolariza los costos, y la Zona Andina, donde el turismo impacta en los precios.

Inostroza expresó que, “en Bariloche, el alquiler de un departamento supera el millón de pesos, mientras que, en el Alto Valle, es casi imposible conseguir una vivienda por menos de 500 mil pesos. A esto se suma el constante aumento en los precios de los alimentos, que sigue afectando el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, pese a que la inflación muestra una leve baja”.

El conflicto salarial y la falta de acuerdo

Desde el gobierno provincial se propuso un aumento trimestral del 1%, a pagar con los haberes de junio, julio y agosto. Sin embargo, UnTER rechazó la oferta y exigió una recomposición salarial real, que impacte en el sueldo básico y neto, y que sea remunerativa y bonificable. Inostroza recordó que el gobierno se había comprometido a convocar la paritaria el 15 de abril, pero lo hizo un mes después, sin una propuesta concreta. “Tuvieron dos meses para preparar una propuesta y aun así nos presentan un ajuste que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los docentes”, afirmó.

Weretilneck, por su parte, descartó una nueva instancia de negociación mientras continúe la medida de fuerza. “El día de paro no se paga, y mientras haya medidas de fuerza no tiene sentido dialogar”, sostuvo. Además, remarcó que los salarios docentes en Río Negro son los segundos más altos del país, aunque reconoció que la inflación sigue afectando el poder adquisitivo.