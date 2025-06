Amenazas, denuncia penal y una manifestación de taxis: lo que dejó la aprobación de Uber en Neuquén

Amenazas y violencia por la regulación de las apps de transporte

La aprobación de la ordenanza que habilita plataformas como Uber, DiDi y Cabify en Neuquén capital no solo generó debate legislativo, sino que derivó en graves hechos y una demanda penal. La concejala Cintia Meriño, del bloque Fuerza Libertaria, presentó una denuncia penal contra Alejandro Cavallotti, titular de Radio Taxi Avenida y referente de un sector de los taxistas, por amenazas directas, intimidación y comentarios violentos vinculados al tratamiento de esta normativa.

Según relató Meriño, el encuentro con Cavallotti se dio fuera del Concejo Deliberante, en un café, ya que el referente taxista se habría negado a ingresar al recinto. La concejala, acompañada por una persona de confianza, accedió a la reunión a pesar de sentirse incómoda y con temor.

El diálogo escaló rápidamente, según su testimonio, con insultos y frases cargadas de violencia como “vamos a prender fuego todo” y una amenaza explícita: “No te metas en el medio porque te tengo aprecio, pero voy a hacer mierda a todos”. Meriño denunció que Cavallotti incluso hizo referencia a sus hijos y lanzó comentarios racistas.

La concejala aclaró que su denuncia no involucra al conjunto de los taxistas, de quienes aseguró haber recibido muestras de solidaridad. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía, y se espera que la justicia dicte una medida de restricción para protegerla a ella y a su familia. Meriño enfatizó que, aunque sintió miedo, decidió denunciar porque "callarse no era el camino", con la intención de enviar un mensaje claro: "Si no te gusta una ley, postulate, presentá un proyecto, debatí. Pero no amenaces, eso ya es del pasado. El camino es la democracia y la justicia”.

El Proceso de la ordenanza ¿cuándo empiezan a funcionar las apps?

A pesar de los incidentes, el proceso de la ordenanza que regula las plataformas de transporte avanzó. Atilio Sguazzini, presidente del bloque MPN del Concejo Deliberante, aclaró en diálogo con AM550 que las protestas no representan a la totalidad del sector taxista y remisero.

La ordenanza establece condiciones equitativas, e incluso mejoradas, para el transporte privado de pasajeros. Los choferes de plataformas deberán cumplir con los mismos requisitos que un conductor profesional. En cuanto a las unidades, si bien las cámaras y el GPS son obligatorios para taxis y remises, los vehículos de las plataformas tendrán que pagar el doble en algunas tasas, igualando y superando las condiciones. La normativa busca potenciar el servicio de transporte en la ciudad, integrando las nuevas tecnologías sin que desaparezcan los taxis y remises tradicionales, sino alentándolos a modernizarse.

La votación de la ordenanza, prevista inicialmente para más adelante, fue adelantada a pedido del bloque de la concejala Cintia Meriño, en respuesta a la situación que vivió. Una vez promulgada por el Ejecutivo, la ordenanza tendrá un período de hasta 120 días para su reglamentación. Después de este plazo, las plataformas como Uber, Cabify o DiDi deberán registrarse en Neuquén y obtener su licencia comercial, lo que incluirá la obligación de exhibir una oblea identificatoria en los vehículos. Este proceso busca garantizar la seguridad de los usuarios y la transparencia en el servicio.

