Los Guañacos tendrá gas natural para no morir de frío: “Hay abuelos que necesitan calefaccionarse”

En uno de los rincones más olvidados del norte neuquino, el invierno ya no será sinónimo de leña, viento helado y estufas a kerosene. A partir de esta semana, Los Guañacos, una pequeña localidad del Departamento Minas con menos de 40 familias, recibirá por primera vez en su historia gas natural por red, gracias a una obra de 27 kilómetros desde Andacollo, llevada adelante por la empresa provincial Hidenesa.

La noticia fue confirmada por el presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, quien detalló que la instalación del ducto logró recientemente atravesar el río Neuquén y ya se encuentra en la fase final de pruebas de hermeticidad. “El viernes podremos tener el gas disponible en Guañacos”, aseguró. La obra también abarca el transporte y la distribución del servicio a cada hogar que cumpla con las condiciones técnicas necesarias.

Para Alejandra Vázquez, intendenta del pueblo, la llegada del gas no es solo una mejora en infraestructura: es un gesto de reparación histórica. “Cuando el gobernador nos anunció el gas natural fue una alegría inmensa porque lo veíamos tan lejano. Lo veíamos pasar por al lado y no llegaba”, expresó con emoción. “Tenemos personas mayores que necesitan calefaccionarse, y muchas veces no tenemos acceso ni a la leña. Pensamos en la leña para todo el invierno porque, cuando nieva o se congela, no se puede salir ni con tractor”.

Una economía productiva que también florece

Aunque pequeño, Los Guañacos es el mayor productor de lana ovina de la provincia, con alrededor de 55.000 kilos anuales de lana de altísima calidad, exportada incluso hasta Ushuaia. Un pueblo ganadero por excelencia, donde aún se recuerdan las esquilas a tijerón y donde la cultura del esfuerzo está en cada zanja, galpón y estufa a leña.

Pero el acceso al gas no es el único cambio que se avecina. Según adelantó Vázquez, también está proyectada la construcción de un gimnasio para la localidad, una obra largamente anhelada durante 16 años, que comenzará una vez que pase la veda climática. “El desarrollo económico de Guañacos a partir del 20 de junio va a cambiar. Para nosotros significa una nueva visión de futuro”, afirmó.

Realidades que duelen, decisiones que transforman

Guañacos no tiene escuela secundaria, ni Zoom, ni cancha de césped sintético. Solo una escuela primaria albergue (la N° 262) y un minibus, donado por la provincia, que traslada a los 16 estudiantes del pueblo hasta Andacollo cada lunes. La mayoría de esos jóvenes, cuando termina el secundario, no vuelve. “¿Cómo va a volver un profesor de Educación Física si no hay un gimnasio donde trabajar?”, reflexionó la intendenta.

Por eso, la llegada del gas natural —en una provincia que exporta ese mismo recurso al mundo— es mucho más que una obra: es un acto de justicia territorial. Un mensaje claro de que los derechos básicos, como calefaccionarse en invierno, también deben llegar a los parajes más postergados.

El viernes 20 de junio, además, Los Guañacos será sede de un hecho histórico: la jura de bandera de más de 300 cadetes de la Policía de Neuquén. Por primera vez, el norte provincial será escenario de este evento, que suele realizarse en las grandes ciudades.

“Cuando el gobernador dice que el gas es primero para los neuquinos, créanme que es así”, concluyó Vázquez, visiblemente emocionada. “Esta vez, el calor llegó antes que el frío”.