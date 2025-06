¿Cuánto va a costar esquiar en Chapelco? muchos cambios y misterio en las tarifas desde julio

Cambios clave en los pases: lo que hay que saber

El centro de esquí Chapelco lanzó oficialmente su esquema tarifario para la temporada 2025 y no pasó desapercibido. El nuevo modelo se basa en una tarifa única que regirá durante toda la temporada, sin importar si se esquía en julio o septiembre. Además, los valores están expresados en pesos y ya incluyen IVA, pero pueden cambiar sin previo aviso, lo que suma un factor de incertidumbre para quienes todavía no decidieron si viajarán.

Los precios expresados como "tarifa especial por venta anticipada" solo están disponibles hasta 30 de junio, por lo que se desconoce a cuanto podrían moverse los valores posterior a esa fecha. Esto se puede adquirir únicamente a través de la tienda oficial de Chapelco.

Los pases aplican exclusivamente a los servicios y medios de elevación, y su validez estará sujeta a disponibilidad diaria, lo que implica que no todos los que compren anticipadamente tendrán garantizado su lugar si no planifican con tiempo. Por otra parte, la tarjeta porta pasaje, obligatoria para esquiar, tendrá un costo adicional de $5.000, no reembolsable pero reutilizable.

Inversión millonaria, mejoras y garantías laborales

La empresa que ahora está a cargo del centro de esquí, Vía Bariloche, anunció una inversión millonaria para 2025, que incluirá mejoras en los medios de elevación, la experiencia en la base y la capacidad operativa general. Esta apuesta económica llega con un mensaje claro: Chapelco quiere consolidarse como uno de los destinos de nieve más modernos del país.

El anuncio también vino acompañado de un punto clave para la comunidad: se garantizaron los puestos de trabajo del personal estable y de temporada, algo que había sido motivo de tensión en temporadas anteriores. Esta tranquilidad para los trabajadores fue destacada como parte de un plan integral de crecimiento que busca dar previsibilidad a todos los actores que forman parte del cerro, desde empleados hasta turistas.

En ese sentido, se abre la expectativa de que el nuevo sistema de tarifas y pases sea apenas la punta del iceberg de una transformación mucho más ambiciosa.

¿Quiénes podrán esquiar gratis?

Un dato no menor: los menores de entre 0 y 5 años podrán acceder sin cargo, siempre que se presente DNI en boletería. Para las familias, este beneficio representa un alivio en medio de precios que, aunque competitivos en el mercado argentino, siguen marcados por la inflación.

La nueva temporada todavía no empezó, pero Chapelco ya está en boca de todos. La pregunta ahora es: ¿quiénes aprovecharán los precios anticipados y quiénes quedarán fuera del juego?