Tras el paro de 48 horas, UnTER llamó a Congreso y define nuevas medidas

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, UnTER finalizó este miércoles un paro de 48 horas con un alto nivel de adhesión en toda la provincia y con fuertes críticas al gobierno de Alberto Weretilneck. La medida de fuerza, que coincidió con una semana marcada por feriados nacionales, fue acompañada por acciones locales, radios abiertas y movilizaciones en distintas ciudades, y se incluyó en un reclamo que va más allá de lo salarial: el gremio denunció controles arbitrarios sobre licencias docentes, condiciones edilicias deficientes y una política de ajuste sostenido.

En Roca, la secretaria general de la seccional, Patricia Ponce, destacó que la jornada del miércoles se articuló con la movilización multisectorial en defensa de la democracia, en referencia a las marchas convocadas en todo el país para exigir el respeto al Estado de Derecho y el acceso a un juicio justo, en el contexto de la causa judicial contra la expresidenta Cristina Fernández. “Acompañamos esta jornada porque creemos que todos los ciudadanos, sin importar su partido político, merecen un juicio justo. La democracia no se defiende solo en las urnas, también en las calles”, expresó.

Un paro con fuerte impacto en las aulas

Según datos relevados por el propio sindicato, el segundo día del paro tuvo una adhesión del 80% en toda la provincia, con aulas vacías en la mayoría de las escuelas públicas y una importante participación en las actividades organizadas por las seccionales. En Roca, la jornada incluyó una radio abierta frente al Juzgado Federal, una olla popular y una movilización conjunta con trabajadores de la salud y jubilados, en reclamo por la reactivación del Consejo de Salud Local.

La medida de fuerza fue convocada luego de que el gobierno provincial ofreciera una propuesta salarial considerada “irrisoria” por el gremio. “Le decimos a Weretilneck que vamos a seguir en la calle. Esto no es solo por el salario, sino por los controles arbitrarios sobre las licencias, por las condiciones de las escuelas y por el vaciamiento de la educación pública”, afirmó Ponce.

Agregó que el gobierno no mostró voluntad real de diálogo y que la convocatoria a paritarias fue una formalidad sin contenido. “No hubo una propuesta seria. No se discutieron las condiciones laborales, ni las licencias, ni la infraestructura. Solo se habló de un bono que no alcanza ni para cubrir la inflación del mes”, replicó Ponce.

La secretaría general, Silvana Inostroza advirtió que podrían realizar nuevas medidas de fuerza

Próximo congreso

Asimismo, desde la conducción provincial de UnTER se convocó a un congreso para el martes 24 de junio, donde se evaluará la continuidad del plan de lucha. Si el gobierno no convoca a una nueva mesa de negociación con una propuesta superadora, las medidas se profundizarán. “No descartamos nuevas jornadas de paro, movilizaciones provinciales o acciones conjuntas con otros sectores”, adelantó Silvana Inostroza, secretaria general del sindicato a nivel provincial.

-