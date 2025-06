UnTER presiona a Weretilneck: sin aumento, no hay vuelta a las aulas en julio

El Congreso de UnTER, que se realizó este martes en Valcheta con representación de las 18 seccionales provinciales resolvió que, si no hay convocatoria a paritaria con una propuesta salarial acorde antes del reinicio del ciclo lectivo, se concretará un paro de 48 horas de no inicio de clases. Los docentes coincidieron en que la oferta presentada por el Ejecutivo fue “irrisoria” y no responde a las necesidades reales del sector docente.

La decisión gremial se inscribe en un conflicto que lleva meses sin resolución y que ya incluyó paros, movilizaciones, radio abiertas, panfleteadas y acciones territoriales en toda la provincia. En las últimas dos semanas, UnTER desplegó una campaña con el objetivo de mantener el reclamo en la agenda pública y visibilizar el deterioro del poder adquisitivo docente frente a la inflación y la falta de actualización salarial.

Desde la conducción sindical, Silvana Inostroza, remarcó que Educación “no ha mostrado voluntad política de resolver el conflicto” y que “apuesta al desgaste y al disciplinamiento por vía del descuento salarial”. En ese contexto el gremio ratificó que no retomará las clases tras el receso invernal, previsto entre el 7 y el 18 de julio, si no se convoca a una nueva audiencia paritaria con una propuesta superadora.

El conflicto se agudizó luego de las audiencias paritarias del 11 y 13 de junio, en las que el Ministerio de Educación presentó una propuesta que fue rechazada de plano por UNTER. La oferta incluía sumas fijas no remunerativas, un bono por única vez de $40.000 y una revisión a fin de mes, sin contemplar aumentos porcentuales al salario básico ni retroactividad.