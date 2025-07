“Hay un abismo entre corregir y destruir”: fuerte crítica de ministro rionegrino al cierre de Vialidad Nacional

La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 461/2025, generó un fuerte rechazo en distintos sectores provinciales. En Río Negro, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, calificó la medida como “una locura” y advirtió que “hay un abismo entre corregir un sistema y hacer desaparecer todo”. En declaraciones a Radio La Super, el funcionario apuntó contra el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, a quienes acusó de desconocer el funcionamiento territorial del país. “Lo veía a Adorni y perdimos la capacidad de asombro. Las barbaridades que dicen son una aberración. Este gobierno no tiene idea de cómo funciona el resto del país”, expresó.

Echarren puso el foco en el impacto que tendrá la medida sobre rutas estratégicas como la 22, la 23 y la 251, que atraviesan el Alto Valle, Valle Medio y la Región Sur. “Para concesionar una ruta como la 22, se necesita volumen de tránsito. Si estuviese en condiciones, sería concesionable. Pero pensemos en la 251 o la 23: ¿quién se hará cargo? ¿Gendarmería? Es inviable”, cuestionó. El decreto establece que el Ministerio de Economía asumirá la gestión del sistema troncal de caminos nacionales, mientras que la Gendarmería Nacional quedará a cargo del control del tránsito. Para Echarren, esta reorganización “no tiene sustento técnico ni operativo” y pone en riesgo la seguridad vial. “En Vialidad hay personal técnico muy capacitado. Si hubo corrupción, hay que corregirla, no eliminar el organismo”, agregó.

Según Echarren, las cosas hace 15 años se vienen haciendo mal

Otro de los puntos que generó malestar fue la falta de consulta a los gobiernos locales. Echarren denunció que las decisiones sobre obras viales se toman “en Buenos Aires, sin recorrer el territorio ni hablar con los intendentes”. Como ejemplo, mencionó los puentes elevados construidos en la Ruta 22, que calificó como “una aberración”. “Roca y Cipolletti son atravesadas por la ruta, y le metieron un paredón de siete metros. Eso se resolvió en Buenos Aires, sin diálogo con los municipios”, criticó. También cuestionó la propuesta de concesionar la 22 con dos carriles en los tramos de mayor tránsito, lo que consideró “una decisión lamentable”. “Lo peor es que los representantes de Río Negro no dijeron nada”, lamentó.

Finalmente, Echarren hizo un repaso crítico de la gestión vial en los últimos años. “Nadie hizo las cosas bien: ni el peronismo, ni el macrismo, ni este gobierno. Hace 15 años que los contratos están abiertos”, señaló. Sin embargo, diferenció la postura actual del Ejecutivo nacional: “A diferencia de este gobierno, que dice ‘no hay plata, no hay obra pública’, los anteriores al menos hacían arreglos”. En ese sentido, remarcó que no se trata de mala voluntad, sino de una visión ideológica que prioriza el ajuste por sobre la infraestructura. “Hay mucho desconocimiento. Este gobierno en particular no entiende cómo funciona el país fuera del AMBA”, concluyó.