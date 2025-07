Intensa búsqueda de una joven de Allen desaparecida en el Alto Valle

La comunidad del Alto Valle se encuentra movilizada por la búsqueda de Milagros Díaz Bilo, una joven de 26 años que fue vista por última vez cuando se habría dirigido desde Allen hacia Roca. La denuncia fue radicada por sus familiares, quienes alertaron sobre su desaparición y solicitaron colaboración ciudadana para dar con su paradero. La fiscalía de turno y la Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda de personas.

Al momento de su desaparición, Milagros vestía un jean celeste con flores bordadas en una de las piernas, campera negra, bufanda negra, riñonera beige, lentes y llevaba consigo una tablet. Su contextura física es robusta, mide aproximadamente 1.60 metros, tiene tez trigueña, cabello largo y ojos marrón oscuro. Usa lentes de forma habitual. Estos detalles fueron aportados por sus familiares y son clave para facilitar su identificación en caso de que haya sido vista por vecinos o transeúntes en la zona.

La joven habría salido desde la localidad de Allen con destino a Roca, aunque no se ha confirmado si llegó efectivamente a la ciudad. Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas y relevamiento en terminales de transporte. Hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con ella ni se han registrado movimientos en sus redes sociales o dispositivos electrónicos. La familia insiste en que su desaparición es completamente atípica y que Milagros no tenía antecedentes de ausencias prolongadas.

Desde la fiscalía de General Roca se solicitó que cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda sea comunicada de inmediato al 911, a la comisaría más cercana, o al teléfono (0298) 15 4231271.