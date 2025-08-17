Vaca Muerta: el conflicto laboral se calma tras reincorporaciones y acuerdos

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, sostuvo que el sector hidrocarburífero atraviesa un momento de relativa calma luego de semanas de tensión con las empresas operadoras de Vaca Muerta. Según el dirigente, en los últimos días se alcanzaron acuerdos que permitieron bajar el nivel de conflicto.

Rucci detalló que la reincorporación de trabajadores despedidos o suspendidos fue clave para descomprimir la situación. El gremio había denunciado inicialmente 1.200 cesanteados, pero gracias a gestiones con distintas compañías se logró revertir buena parte de los despidos a través de negociaciones caso por caso.

El líder sindical confirmó que el próximo miércoles 20 tendrá lugar una nueva audiencia en Buenos Aires, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Indicó además que ya hubo avances con al menos cinco empresas, aunque advirtió que todavía quedan temas pendientes de resolución con YPF y otras operadoras relevantes.

Finalmente, Rucci remarcó que el escenario actual responde al fuerte crecimiento productivo de Neuquén y Vaca Muerta, donde se vienen registrando récords en la extracción de hidrocarburos. No obstante, advirtió que el verdadero cuello de botella está en la falta de infraestructura de transporte para evacuar gas y petróleo. “Acompañamos a las empresas en el peor momento; ahora pedimos el mismo compromiso hacia los trabajadores”, concluyó.