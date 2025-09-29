Martes ventoso en la provincia: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este martes 30 de septiembre se esperan jornadas frescas y ventosas en la provincia de Neuquén, con ráfagas que en algunos puntos podrían superar los 50 kilómetros por hora. El termómetro presentará variaciones según cada localidad, con mañanas frías y tardes algo más templadas.

Neuquén Capital: cielo algo nublado y viento

En Neuquén Capital, la madrugada será ligeramente nublada, con 6 grados y vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la mañana continuará el cielo algo nublado, con 10 grados y viento más leve del sudoeste. La tarde tendrá condiciones similares, alcanzando 22 grados y con ráfagas de hasta 50 km/h desde el oeste. La noche presentará 17 grados, cielo despejado a ligeramente nublado y viento moderado del sudoeste.

Zapala: amplitud térmica y ráfagas fuertes

En la ciudad de Zapala se prevé una madrugada parcialmente nublada, con 9 grados y viento del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h. La mañana descenderá a 4 grados, con las mismas condiciones de viento. Hacia la tarde se espera un repunte hasta los 20 grados, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. La noche se mantendrá algo nublada, con 10 grados y viento persistente del oeste.

San Martín de los Andes: frío y nubosidad variable

En San Martín de los Andes, la jornada comenzará mayormente nublada, con 3 grados y viento del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Estas condiciones se repetirán en la mañana. Por la tarde, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, con un ascenso a 9 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La noche será fresca, con 5 grados y nubosidad parcial.

Chos Malal: temperaturas templadas en la tarde

En Chos Malal, la madrugada se presentará ligeramente nublada, con 9 grados y viento del sudoeste de hasta 50 km/h. Por la mañana, el cielo estará algo nublado, con 8 grados y vientos más leves del noroeste. La tarde alcanzará los 21 grados, con viento del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h. La noche se mantendrá con 17 grados y viento moderado del oeste.