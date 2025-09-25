Nevadas, lluvias y ráfagas en la provincia: el pronóstico para el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 26 de septiembre el clima en la provincia de Neuquén estará marcado por lluvias, nevadas en zonas cordilleranas y vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

Neuquén Capital

En la capital provincial, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una mínima de 13 grados durante la madrugada. Por la mañana se esperan chaparrones con 18 grados y vientos del sur. Durante la tarde, la temperatura ascenderá a 20 grados con tormentas aisladas y ráfagas de hasta 69 km/h del oeste. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado con 16 grados.

Zapala

En Zapala, el inicio del día será fresco, con 5 grados y cielo parcialmente nublado. La mañana se mantendrá con nubosidad y 10 grados, mientras que en horas de la tarde se esperan 14 grados con vientos intensos del sudoeste que podrían alcanzar ráfagas de 69 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a 7 grados y el cielo seguirá mayormente nublado.

San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes se anticipa un día con precipitaciones persistentes. La madrugada presentará lluvias aisladas y 3 grados, mientras que en la mañana se sumarán lluvias y nevadas con una máxima de 6 grados. Por la tarde se registrarán 11 grados con nuevas lluvias aisladas y ráfagas intensas, y hacia la noche retornarán las lluvias y nevadas con temperaturas cercanas a 6 grados.

Chos Malal

En el norte de la provincia, Chos Malal iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado y 8 grados. La mañana se presentará nublada con 10 grados y vientos leves, pero en la tarde llegarán lluvias aisladas con 15 grados y ráfagas de hasta 69 km/h. La noche será mayormente nublada, con 7 grados y viento del oeste.