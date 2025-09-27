Pronóstico del domingo: la provincia tendrá vientos, lluvias y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 28 de septiembre, la provincia de Neuquén tendrá un tiempo variable con vientos, lluvias aisladas y nevadas en algunas zonas.

Neuquén Capital

En Neuquén capital, se espera una jornada parcialmente nublada durante todo el día, con temperaturas que irán de 12 grados en la madrugada a 22 grados por la tarde. Los vientos oscilarán entre 13 y 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Zapala

En localidades del interior, como Zapala, se pronostican lluvias aisladas durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y temperaturas entre 8 y 16 grados. Los vientos del oeste y sudoeste podrían alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h.

San Martín de los Andes

En la zona de San Martín de los Andes, se prevé lluvia durante la madrugada, nevadas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde, con temperaturas que fluctuará entre 1 y 6 grados. Los vientos fuertes del oeste y sudoeste podrían generar ráfagas de hasta 69 km/h.

Chos Malal

En Chos Malal, la jornada será parcialmente nublada por la madrugada y la mañana, con mayor nubosidad durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 9 y 18 grados, con vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.