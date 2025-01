La familia de Juan Caliani: "no buscamos venganza sino justicia"

Hoy, miércoles 22 de enero, Juan Caliani cumpliría 35 años. Seguramente lo hubiera festejado rodeado del cariño de familiares y amigos después de su jornada laboral en la radio. “Mi niño hermoso, tantos 22 celebramos juntos, abrazos y besos compartidos, vos mi mejor regalo de cumpleaños, tu vida llena de proyectos, mi acuario preferido. Esos dos asesinos no pueden quedar impunes”, escribió hoy en su cuenta de Facebook, Ana Mercado, la mamá de Juan, asesinado el 1 de abril del año pasado. Los autores del crimen tenían 16 y 17 años cuando esa noche terminaron con la vida y los sueños del periodista que intentó defender a sus padres en un intento de robo en su casa.

En diálogo con el programa La verdad no existe por AM550, la madre de Caliani manifestó que en este día lo recuerdan “desde su alegría, desde su empuje, desde el lugar que tenía para él las causas nobles, desde su compromiso”. Recordó que cuando nació su hijo, “era un 22 de enero muy caluroso, y nació muy vital, como siempre fue, porque siempre estaba atento al mundo, atento a todo”.

Juan Caliani y su madre.

Los adolescentes autores del crimen del periodista fueron condenados como coautores del homicidio en ocasión de robo y quedaron detenidos bajo arresto excepcional. Luego regresaron a sus casas a cumplir un arresto domiciliario de un año mientras se someten a un tratamiento previsto para jóvenes menores de edad condenados por hechos delictivos. Una vez que cumplan la mayoría de edad, uno de ellos cumple 18 en septiembre, se fijará la pena definitiva.

Ana señaló que desde el asesinato de Juan han transitado con "mucho dolor" este tiempo, sin embargo destacó el acompañamiento "de nuestra familia, de los hermanos y mis nueras que están siempre, de los compañeros de trabajo de Juan, de los compañeros del fútbol, de estudio, de una familia grande que tenemos de corazón y de sangre". Destacó también el acompañamiento terapéutico "para poder transitar el horror de haber vivido el asesinato de Juan en nuestra casa, delante nuestro" y del abogado querellante "que es una persona necesaria para que podamos seguir un camino buscando justicia plena".

"No queremos venganza, no queremos mano dura, queremos justicia porque hay que atender los delitos por la gravedad que tienen porque lo que le pasó a Juan le puede pasar a cualquiera", dijo Ana Mercado, mamá de Juan Caliani.

El periodista fue asesinado el 1 de abril de 2024.

"Al miedo hay que atacarlo desde la organización", afirmó la mujer en relación a la agresión que sufrió una vecina del barrio La Sirena por parte de uno de los adolescentes involucrados en el asesinato del joven periodista. "Te voy a matar como a Juan Caliani", amenazó uno de los adolescentes a la vecina. "Con los vecinos, con la comisaría y con todos los vecinos que están haciendo toda una tarea para poder prevenir y estar atentos", expresó. "Organización, no para hacer justicia por mano propia sino para intervenir, para advertir y tomar precauciones. Nosotros no podríamos estar viviendo en esta casa si no tuviéramos ese acompañamiento de los vecinos, de la comisaría que están pendientes", agregó.

Por último, subrayó el deseo de su familia: "no queremos venganza, no queremos mano dura, queremos justicia porque hay que atender los delitos por la gravedad que tienen porque lo que le pasó a Juan le puede pasar a cualquiera".

