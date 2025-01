Cómo prevenir la aparición de escorpiones, arañas y serpientes

El calor y la humedad favorecen la aparición de animales como escorpiones, arañas y serpientes, por lo que desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén recomendaron mantener la vivienda y los alrededores limpios, colocar mosquiteros y burletes en las aberturas y no intentar capturarlos, ya que en la mayoría de los casos las mordeduras o picaduras se dan sólo si son molestados o se sienten amenazados. En la región también hay insectos como las vinchucas silvestres, que no son las Triatoma infestans conocidas por su capacidad de transmitir la enfermedad de Chagas.

Neuquén continúa siendo libre de transmisión vectorial para Chagas, causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. La transmisión vectorial se da cuando las vinchucas (Triatoma infestans) infectadas con dicho parásito pican y defecan junto a la picadura, y la persona, al rascarse, lo introduce en la herida; mientras que la transmisión vertical se da cuando una persona con capacidad de gestar contagiada de Chagas se lo transmite a su bebé durante el embarazo o el parto. Por el contrario, en la región hay vinchucas silvestres, asociadas a corrales y gallineros.

Por otro lado, entre los animales ponzoñosos más comunes que se encuentran en la provincia está el escorpión Bothriurus SP, de hábitos nocturnos y veneno inofensivo para el ser humano; y las arañas “viuda negra" (Latrodectus sp.) y "violinista" (Loxosceles sp.), ambas con venenos riesgosos para las personas si ocurren picaduras. Además, en la región, hay dos serpientes autóctonas que producen veneno: la "yarará" (Bothrops sp.) y la "coral" (Micrurus sp.); y gran variedad de "culebras" que no poseen veneno.

Qué medidas se deben tomar para mantener los espacios libres de estos animales

Durante todo el año, pero especialmente en épocas de calor, la principal recomendación es mantener la vivienda y alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales. Además se aconseja colocar mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda, y usar mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes cuando se realicen tareas de limpieza, desmalezamiento, jardinería, huerta, etc.

Se recomienda mantener los espacios limpios para evitar la presencia de estos insectos.

Por otro lado, es necesario examinar y sacudir las prendas de vestir, el calzado y todo objeto que estuvo inmóvil antes de volver a utilizarlo; nunca dormir en el suelo; y tener precaución en la remoción de escombros, troncos caídos, piedras y al introducir las manos en huecos de árboles, paredes, y hoyos en el suelo.

Otra recomendación es no intentar agarrar o capturar a dichos animales. Si una persona sufre una picadura o mordedura se aconseja retirar los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc), no aplicar nada en la zona afectada, ni automedicarse, y concurrir urgente al centro de salud más cercano o llamar al 107.

El equipo de salud será el encargado de evaluar cada caso individual, ya sea la aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), verificar la adecuada vacunación antitetánica y realizar la observación correspondiente para determinar si es necesario o no un antídoto. Cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar antivenenos animales, incluso si la picadura o mordedura fue provocada por un animal venenoso. Esto sólo puede definirse por la evolución clínica supervisada por el equipo de salud.

Cuáles son las arañas venenosas que hay en Neuquén

Todas las arañas poseen secreciones necesarias para capturar y digerir sus alimentos, pero hay sólo dos especies en la provincia del Neuquén que producen venenos riesgosos para las personas si ocurren picaduras. Una de ellas es la "viuda negra" (Latrodectus sp.) y la otra la "violinista" (Loxosceles sp.)

Son animales autóctonos de la provincia. Son parte del ecosistema y cumplen roles fundamentales. No son agresivas, es decir, no buscan picar a las personas, sólo pican en defensa propia cuando son molestadas o agredidas.



El alacrán inofensivo que hay en Neuquén

En Argentina hay dos especies de escorpiones o alacranes autóctonos, es decir, que son parte de la fauna del país.

El Bothriurus SP hasta el momento es el único escorpión presente en la provincia del Neuquén. Tiene pinzas anchas y redondeadas (como guantes de boxeo), y en su cola se ve un solo aguijón. Es de hábitos predominantemente nocturnos, no es común en áreas urbanas y posee un veneno inofensivo para el ser humano.

El Bothriurus SP hasta el momento es el único escorpión presente en Neuquén.

En tanto que el Tityus SP hasta el momento no se encuentra en nuestra región, aunque podrían llegar ejemplares transportados en cargamentos o equipajes, o llegar a asentarse debido al cambio climático. Sus pinzas son largas y delgadas, y su cola presenta una "doble punta", como si tuviera dos aguijones. Es de hábitos predominantemente nocturnos, y es común en áreas urbanas. Posee veneno peligroso para la salud humana.



Las dos serpientes autóctonas que hay en la provincia

En Argentina se describieron 136 especies de serpientes, de las cuales sólo tres tipos fabrican venenos que representan riesgos para la salud humana. Las serpientes que no poseen veneno suelen denominarse "culebras".

En la provincia del Neuquén, las dos serpientes autóctonas (es decir, parte de la fauna normal de la región) que producen veneno son: la serpiente "yarará" (Bothrops sp.) y la serpiente "coral" (Micrurus sp.). Además, hay gran variedad de "culebras" en la provincia.

Por lo general, las serpientes sólo muerden cuando son pisadas o apresadas, cuando se ven sorprendidas por un movimiento repentino y no pueden huir o cuando no se hace caso a su posición defensiva y la persona se acerca demasiado.