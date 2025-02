Alberto Weretilneck dijo que el incendio está descontrolado y sería intencional

El fuego en las inmediaciones a El Bolsón avanza de forma descontrolada pese a los esfuerzos de más de cien brigadistas y las tareas aéreas. Se abrió una investigación porque hay indicios de que las llamas pudieron tener un origen intencional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, contó en diálogo con la prensa que el incendio no está controlado.

"Tiene una cabeza que estamos atacando en el norte de El Bolsón y rebrotes en distintas áreas forestales. Estamos atacando la parte principal del incendio y los flancos que le siguen. Tenemos poco viento, por lo que se va a realizar el mayor esfuerzo para intentar dominar la mayor cantidad de sectores. No tenemos la cantidad de viviendas destruidas, pero sí podemos afirmar que no tenemos ninguna denuncia de personas desaparecidas, así como tampoco ningún fallecido o gravemente herido", informó el mandatario provincial.

El gobernador llegó este viernes a la zona afectad ay se encuentra coordinando los trabajos de los brigadistas.

"Se está trabajando con más de cien personas entre todos los sistemas de contención del fuego, junto a dos helicópteros y un avión hidrante. Sabemos que el origen se dio en una zona protegida y por eso hay una investigación de la Policía y la Fiscalía para ver cuál fue el motivo, si fue un descuido o algo intencional. Quiero agradecer a los Bomberos Voluntarios de toda la provincia de Río Negro que se pusieron a disposición para trabajar en este incendio y en la zona de Los Manzanos que también nos preocupa", adelantó Weretilneck.

El gobernador declaró la emergencia provincial

Agregó que "los incendios pueden ser naturales o generados por el ser humano, pero este incendio no fue natural porque no hubo rayos, entonces tenemos que analizar el factor humano porque puede ser descuido o una acción realizada a propósito. Lo que más queremos es llevar tranquilidad a familiares que nos visitan. Desde los refugios se está realizando la evacuación voluntaria de los mismos. También queremos dejar en claro que esta provincia no deja a ningún rionegrino atrás, por lo tanto vamos a poner todo para que los que perdieron todo puedan recuperar su vida de manera rápida. Sabemos que necesitamos tener respuestas propias para los incendios de interfase que afectan la zona", añadió.

Las llamas ya afectaron más de 2 mil hectáreas en las áreas de Mallín Ahogado, y se sumaron dos aviones hidrantes. Se espera el arribo de dos helicópteros, uno del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otro enviado desde la provincia de Santiago del Estero a modo de colaboración.