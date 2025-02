Judiciales neuquinos: El sector con mejores salarios analiza una nueva propuesta

Sabido es que los judiciales tienen los mejores salarios de la administración pública neuquina y que infinidad de personas tratan de ingresar como empleados. Lo nuevo es que, el martes, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron una oferta salarial que el Sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) analizará este miércoles. Lo hará en distintas asambleas que comenzarán a las 10 y que, en el caso de Neuquén capital, será en la sede sindical de La Rioja al 486.

En medio de las políticas de austeridad que rigen en la provincia, los jueces del máximo Tribunal llevaron los cálculos presupuestarios hasta donde les fue posible y esperan una respuesta favorable, que garantice la normal prestación del servicio de justicia a lo largo del año.

Entre otras cosas, la propuesta incluye la actualización salarial por índice de precios al consumidor (IPC), trimestral a aplicar en los meses de abril, julio y octubre de 2025 y enero de 2026. Como así también una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 520.000 pesos, excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3, a pagar la primera semana de marzo.

La propuesta que se llevó la dirigencia sindical también incluye una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable para los meses de abril y setiembre (base monto setiembre 2024 actualizado por IPC), excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3. Además del pago de ayuda escolar extraordinaria, a percibir con los haberes de febrero de 2025.

También está incluida en dicha propuesta una suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable, de 200.000 pesos en concepto de capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías aplicadas, a percibir la primera semana de marzo.

Si la propuesta es aceptada también se pondrá en marcha el análisis de cambio de escalafón de personal de servicios, técnico y de maestranza de quienes se verifique que cumplen tareas administrativas. Y estará garantizada la continuidad de las mesas técnicas de evaluación de concursos internos de vacantes, además del análisis de plantas pendientes.