Ni Robin Hood se animó a tanto: les tiró una flecha a unos nenes que jugaban en la calle

Por un segundo la ciudad de Plottier rememoró a los viejos Tehuelches de la región. Aunque no precisamente de la manera más respetuosa y cultural. Cabe aclarar que no fue un homenaje, sino un ataque que podría haber terminado en una tragedia cuando un hombre lanzó un flechazo a un grupo de niños que jugaban tranquilos en la vereda de Batilana y Corrientes, a pocos metros de la Ruta 22.

En una tarde común y corriente un grupo de chicos del barrio jugaban en la calle, como sucede en cualquier barrio de la región, cuando el hombre no soportó que uno de ellos circule en bicicleta por la vereda de su casa y salió a la caza de los jóvenes. Por suerte su practica de tiro con arco no era lo suficientemente buena, porque no se trataba de una flecha de plástico o de juguete, sino de un elemento punzante y real.

Los niños huyeron despavoridos ante la situación sin terminar de entender qué había sucedido y al grito de "¡Me tiraron algo, me tiraron algo!" llegó a su casa para dar aviso a sus padres. Fue la madre del niño la que acudió al lugar y se encontró con la flecha tirada en el piso a pocos metros de donde jugaban los chicos.

La flecha con la cual el hombre atacó a los nenes.

Enojada, indignada e impresionada ante la situación golpeó las manos en la casa del agresor, que no quiso salir de la casa. Por esta razón llamaron a la policía, que en un principio desestimó lo ocurrido. Sin embargo, luego de recabar información necesaria en el lugar pudieron conocer que este hombre ya se había visto involucrado en situaciones similares. Los testimonios de los vecinos indican que fue encontrado en más de una oportunidad tirándole objetos a quienes pasen por allí. Incluso algunos aseguraron que anda armado.

Recluido desde su casa se ha ganado el odio de la comunidad vecinal y piden a la Justicia que avancen sobre esta denuncia para evitar inconvenientes mayores. La pregunta que se hacen todos en el lugar es qué hubiera sucedido si la flecha agarraba a los niños y esperan no tener que lamentar nuevamente esta situación.