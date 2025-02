Los brigadistas "no quieren salir a descansar" dijo Figueroa desde los incendios.

En medio de los graves incendios forestales y de interfase que hay en varios puntos de la Patagonia, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa se instaló en el campamento que mantienen los brigadistas en Valle Magdalena, dentro del Parque Nacional Lanín. Según informaron desde el gobierno provincial, desde allí, el mandatario se ocupa personalmente de los relevamientos de los elementos, maquinarias, vehículos, dotaciones y aeronaves que se necesitan para combatir las llamas.

El gobernador está encabezando las gestiones y se puso a entera disposición del equipo integrado por organismos provinciales y nacionales y que hace días trabajan en esa zona.

“Desde temprano estamos acompañando a los brigadistas en el campamento Valle Magdalena, antes del inicio de otra intensa jornada de trabajo para contener el incendio”, expresó el gobernador, y detalló que están coordinando "desde el terreno", las comunicaciones con Nación y Parques Nacionales, para que "no le falte nada al personal que tenemos desplegado en lugar”, manifestó.

Figueroa estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que también viajo al lugar y colabora en la supervisión de las tareas. Nicolini destacó el trabajo ininterrumpido para contener el incendio y asistir a las comunidades afectadas.

“Aguardamos el arribo de dos nuevos helicópteros con capacidad de disparo de agua y otra unidad para traslado de brigadistas”, indicó Nicolini y agregó que desde Nación “el Sistema Nacional de Manejo de Fuego aporta un helicóptero proveniente de la provincia de Mendoza y un avión hidrante, con lo cual estaríamos operando aproximadamente con 10 medios aéreos”.

“El trabajo de los brigadistas es muy agotador, es desgastante; pero la fuerza que tienen, el entusiasmo, no quieren salir a descansar, quieren estar en el frente permanentemente”, describió Figueroa y sostuvo que es necesario "darles las gracias realmente, estar orgullosos del personal que trabaja: personal del Sistema Provincial de manejo de fuego, Parques Nacionales, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, SIEN, Defensa Civil, Policía Provincial y el Ejército”.

A su vez, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riegos, Luciana Ortiz Luna, describió las tareas del personal durante el jueves, y señaló que "el incendio se comportó por momentos con un absoluto descontrol que hizo replegar las brigadas, pero se pudo salvar toda integridad de los equipos que se encuentran trabajando”.

El fuego aún no fue controlado, lograron que avance lo más lento posible

El estado de los focos

El humo que cubre la zona hizo que, durante la mañana de este viernes, las aeronaves no pudieran despegar. No obstante, se multiplicaron las acciones terrestres de brigadistas, bomberos y demás equipos que están trabajando en la compleja tarea. Si bien el fuego aún no fue controlado, lograron que avance lo más lento posible. Una lucha intensa en la que los vientos resultan un factor determinante.