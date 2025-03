La odisea bancaria de una neuquina tras un error del cajero con un plazo fijo

Una oyente se comunicó con Radio Mitre Patagonia para denunciar una situación confusa por parte de una sucursal bancaria de Neuquén. Relató su experiencia con un depósito de plazo fijo que se complicó debido a un error en el cajero y todo lo que tuvo que soportar, hasta que un gerente intervino ante la pésima predisposición de los demás empleados.

La mujer explicó que hizo un depósito de plazo fijo para una jubilada que padece discapacidad motriz, pero debido a un error en el cajero, el plazo se extendió a 320 días en lugar de los 30 días que intentaba programar.

El oyente relató que intentó solucionar el problema en el banco, pero los empleados se negaron a ayudarla, y alegaron que no podían modificar el plazo debido a una resolución del Banco Central de la República Argentina. "Me dijeron que no, que no podía, que el Banco Central de la República Argentina tiene una resolución que prohíbe terminantemente tocar los tiempos, los plazos del plazo fijo", comentó.

La mujer hizo un depósito de plazo fijo pero, por un error, se extendió a 320 días en lugar de los 30 días que intentaba programar.

La mujer les explicó a los empleados que el año pasado había ocurrido la misma situación y que, en esa oportunidad, si se lo solucionaron. “Llamá a la persona que te atendió el año pasado entonces”, señaló que le dijeron, de mala manera.

Sin embargo, la oyente investigó y encontró que la resolución del Banco Central permitía la modificación del plazo en ciertos casos. Con esta información, regresó al banco y una empleada volvió a negarse a darle una solución.

Ante este destrato pidió hablar con un gerente que la atendió amablemente. "Le digo, sabés que tengo un problemita y hay una resolución que permite modificar el plazo fijo”, le expresó.

La mujer apuntó contra el BPN.

El gerente le confirmó que sí se podía hacer ese trámite, e instruyó a una empleada para que modificara el plazo del depósito, sin embargo se fue de su puesto de trabajo.

"Me fui a buscar al gerente a la oficina y esta señora abandonó el puesto de trabajo muy descaradamente", expresó el oyente. "Abandonó el puesto de trabajo, lo dejó vacío la silla y se fue. Él la quedó mirando y estaba la silla vacía".

La clienta señaló que el gerente habló con otro empleado que también se había negado anteriormente a realizar la gestión y que, tras la insistencia del directivo, finalmente hizo el trámite.

"Es muy triste que en una institución que nosotros hemos visitado toda la vida como el Banco de la Provincia de Neuquén pasen estas cosas", expresó la oyente.

"Creo que la gente del banco Provincia, de la casa matriz, se tendría que capacitar para respetar al cliente, nosotros merecemos un respeto, porque así cómo terminó una señora alterada reclamando a los gritos en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), así nos alteran algunas instituciones porque no hay buena voluntad de trabajo”, finalizó indignada.