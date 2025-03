Barrera sanitaria: Rolando Figueroa reaccionó y el gobierno nacional dio marcha atrás

La decisión del gobierno nacional de habilitar el ingreso de carne con hueso a la Patagonia generó un fuerte rechazo en la región, no solo por su impacto en la producción local, sino también por el modo en que fue adoptada: de manera inconsulta y sin diálogo previo con los actores afectados. La rápida reacción del gobernador Rolando Figueroa, llevó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a replantear la medida y comprometer una postergación de 90 días. Durante ese período, se abrirá una mesa de negociación para evaluar las consecuencias de la decisión y buscar alternativas que no perjudiquen el estatus sanitario de la región.



En este contexto, el 26 de enero último, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, estuvo en la Expo Rural y Expo Caballos del Neuquén que se realizó en el predio que la Sociedad Rural local tiene a orillas del río Chimehuín, en Junín de los Andes. El funcionario de Milei ensayó un breve discurso (de poco menos de tres minutos) y los ruralistas locales lo aplaudieron a rabiar, incluida su presidenta, María Cecilia de Larminat.



“A Cecilia que me invitó, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, que me insistió en que venga, que valía la pena. Realmente no entiendo que no hayan venido hace mucho otras autoridades nacionales”, dijo Iraeta.

Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación



“Esto demuestra que no todo está perdido. Y desde el Gobierno Nacional lo que le quiero transmitir es que el Gobierno está con ustedes, el Gobierno está con el campo, lo viene demostrando. Tomó una situación dificilísima, veníamos del desquicio, del desquicio monetario, del desquicio fiscal, del desquicio cambiario”, expresó entre aplausos. “Todo eso se está ordenando. Veníamos a un régimen inflacionario del 25% a fin de año del 2023. Hoy estamos corriendo entre el 2,5 y el 3. Es una cosa increíble”, reforzó.



“Eso por supuesto que tiene un costo, por supuesto que hay sufrimiento, por supuesto que sí. Pero esta vez tiene sentido, esta vez lo que estamos haciendo, lo que el campo está haciendo tiene sentido. El gobierno lo entiende y no solo lo entiende sino que hace las cosas que tiene que hacer para aliviar al campo. Así que, como no los quiero aburrir porque realmente la feria es espectacular, esta exposición es espectacular, solo les quiero decir que estamos con ustedes, que el gobierno está con ustedes”.



“Yo vengo del campo, a mí me dijeron che, podes venir a dar una mano acá al gobierno y es lo que estoy haciendo. Yo vivía feliz como viven ustedes en el campo y ahora estoy haciendo esto. Pero lo estoy haciendo con orgullo y lo estoy haciendo con la convicción de que esta vez vamos a salir, esta vez vamos a sacar la Argentina del pantano, la estamos sacando del pantano, con la presilla del lazo de la patria atada por supuesto a las ideas del campo, como siempre, como siempre. Muchísimas gracias a todos”, concluyó el funcionario de Milei, hace apenas un par de meses en Junín de los Andes.



La resolución nacional, que se conoció este martes, permite el paso de carne con y sin hueso desde zonas libres de aftosa con vacunación hacia los sectores del sur del país, donde no se aplicaba la vacuna. Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, dijo que “este tipo de medidas intempestivas genera incertidumbre para el sector”. “Tal vez tenga un beneficio potencial en los precios que lo pongo en duda porque la carne sin hueso sigue entrando libremente y nunca hubo precios más baratos”, señaló.