A raíz de los disturbios ocasionados durante la semana por motociclistas en el barrio Unión de Mayo y Huiliches, desde la Policía llevaron a cabo un megaoperativo para darle seguridad a los vecinos. Como resultado se secuestraron 37 motos y 10 autos. Además se registraron 14 positivos en controles de alcoholemia. El mismo fue agradecido por las comisiones vecinales que exigían la presencia policial desde hace meses.

El operativo, llevado a cabo por la Comisaría 21 en la madrugada del sábado 22 de marzo, fue celebrado por los vecinos de ambos barrios. Cansados de no poder dormir durante las noches y de presenciar hechos delictivos vinculados a robos y venta de drogas, se mostraron irritados en redes sociales durante las últimas semanas.

"En la noche no se puede dormir por el ruido de las motos. Cada dos días te enteras que le entraron a robar a algún vecino la moto o le sacaron algo del patio, así no se puede seguir", le aseguró uno de los vecinos de Huiliches a Mejor Informado. Que además agradeció: "Estaría bueno que estos controles se hagan más seguidos, no es necesario que sea un megaoperativo, pero sí que haya móviles que nos permitan descansar tranquilos".

uD83DuDE94 DESPUÉS DE LOS DISTURBIOS SECUESTRARON 37 MOTOS Y 10 AUTOS EN UNIÓN DE MAYO



uD83DuDD39 La Policía realizó un megaoperativo tras los incidentes viralizados en la plaza del barrio.



uD83DuDD0D Más información en uD83DuDC49 https://t.co/XHuj88kXOU pic.twitter.com/4zXP5IOsm9 — Mejor Informado (@mejorinformado) March 22, 2025

Durante las horas de la madrugada, en parejas de a dos, oficiales de la división Motorizada patrullaron el barrio desbaratando entregas de droga, disminuyendo el ruido ocasionado y asistiendo a casos de robo y violencia referidos o denunciados en el barrio. Desde la misma Policía se encargaron de difundir un video mostrando el operativo donde explicaron: "Un despliegue clave para frenar la delincuencia y volver la tranquilidad a los vecinos. El mensaje es claro, las normas se cumplen y la seguridad no se negocia".