Vecinos de Unión de Mayo indignados con la Policía por motoqueros ¿Qué dijeron?

Este domingo por la noche, en el barrio Unión de Mayo estalló una situación que hace tiempo viene dando señales claras de crisis. Unos 350 vecinos se organizaron y avanzaron sobre los 120 motoqueros que hacían picadas con escapes libres y un sin fin de hechos que decantaron en una batalla campal. El presidente de la sociedad vecinal del barrio, Gustavo Ancafil, reconoció que hasta él mismo estuvo peleando "defendiendo a una vecina", durante una entrevista para "La primera mañana", que se emite por A550. "Estoy sin dormir", dijo angustiado.

Cerca de las 9:30 llegaron "25 motos, además de las 70 que ya había", explicó el vecinalista. "Vinieron a hacer picadas, con escape libre, y salieron todos los vecinos con palos a atacar a los motoqueros", enfatizó.

"No sabíamos que ellos tienen un grupo, por eso lo de anoche, se armo disturbio", confirmó y relató lo que fue una batalla sin precedentes en esa zona. Hubo corridas, piñas, gritos y todo se fue tornó en una situación de crisis social

En diciembre hubo una caravana de motoqueros que circularon del sur hasta el norte de la ciudad "tirando corte".

"A la Policía le mandamos nota por escrito, por llamada, por WhatsApp, queremos q vengan, pero dicen que el tema es de Tránsito, que hacen lo q pueden, pero este tema no se termina más", dijo Ancafil, indignado, y agregó que "el cansancio es el mismo que venimos planteando hace meses".

"Necesitamos q la Policía nos atienda, necesitamos una posta policial, porque Unió de Mayo no tiene comisaria, dependemos de la 21 de Melipal, y eso hace que se limiten las situaciones. Anoche estaba el comisario con el operativo, y en un momento los flacos pusieron música como si nada, como q no pasaba nada. Ya van dos años, si hoy no nos llaman, si no nos escuchan, vamos a "tomar la calle para que vengan los medios y nos escuchen".

"El comisario los lee a los whatsapp pero no responde, si ellos no se meten va a pasar una desgracia que es lo que no queremos", reclamó el presidente de la sociedad vecinal del barrio Unión de Mayo, Gustavo Ancafil

Amenazas y reunión con Gaido

El vecinalista reconoció que recibió 12 amenazas. "Me mandan los vecinos, porque ellos (los motoqueros) tienen un grupo en Instagram y dicen que van todos a defender. Yo tengo capturas para mandar al comisario, al jefe de la Policía, a la Municipalidad", dijo.

"La Municipalidad si nos escuchó, vino y se hizo presente, el único problema es que vienen una vez por semana, necesitamos que sea un tema de Estado, este tema es como la droga. Unión de Mayo explota porque se juntan acá, pero esto pasa en todos los barrios ¿ellos no se enteran de esto?", se preguntó angustiado.

Entiendo que hoy nos recibe el intendente (Mariano Gaido). No puede ser que 200 motos tengan en vilo a mas de medio millón de habitantes".