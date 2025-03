Sigue cortada la Ruta 237 ¿Qué pasó con el camión de gas?

El choque del camión transportador de GNC en la Ruta 237 sigue dando qué hablar. No solo por los heridos que aún se recuperan, tampoco por la noticia que se conoció en los últimos días que indica que el chofer dio alcoholemia positiva. El problema ahora es que, a casi una semana del choque la ruta sigue cortada de manera indefinida.

Según informaron las fuentes oficiales que se encuentran trabajando en el lugar, "la ruta está totalmente cerrada hacia el sector de Villa Llanquin". Además avisaron que es el momento más crítico de la situación, ya que buscarán "abrir la ventana de inspección para poder ventear y liberar los residuos del gas, cobertura que llevarán adelante los bomberos voluntarios de Villa la Angostura".

Cabe destacar que aún no se pudo avanzar en la causa porque no fue posible iniciar con las pericias policiales para determinar las responsabilidades a la hora de tomar acciones legales por lo sucedido. Ese es el próximo paso una vez que termine de depurar el gas el camión. Aunque no hay cifras oficiales al respecto se estima que aún le queda un 15% del gas dentro.

Responsabilidad ambiental del accidente

Por otra parte, las autoridades ambientales avisaron que la empresa no deberá enfrentar cargos ambientales por el accidente ya que "no hubo derrames que afectaran el área". Sin embargo, esta decisión ha causado revuelo en la sociedad, que entienden que no es necesario que haya un derrame en el suelo para que exista un daño ambiental.

Durante cinco días esta fue la constante en el accidente. Foto Gentileza

De hecho, la quema del gas constante y la liberación del mismo son grandes focos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la zona. Según los estudios internacionales promovidos por las sociedades climáticas y ambientales, las fugas de gas son uno de los principales culpables del aumento de la temperatura global, que ya ha amenazado bastante a la región.