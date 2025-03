Volvieron a habilitar el tránsito en la Ruta 237 pero aún no se puede circular

Después de casi una semana de novela con el camión de GNC que cortó el tránsito en la Ruta Nacional 237, los operativos de seguridad llegaron a su fin. Según explicaron las fuentes oficiales se terminó de vaciar el gas del tanque que se mantuvo prendido fuego desde el sábado, día que un siniestro vial ocasionó el vuelco del mismo al impactar con un auto. Se estima que se reestablezca el tránsito para las 18.

Ahora solo restan las tareas de peritaje para determinar los grados de responsabilidad de dicho accidente, al mismo tiempo que poder avanzar en la reconstrucción de los hechos. Esto será clave en la continuidad del proceso que posiblemente llegará a la judicialización. Es que además del desastre ocasionado en la ruta, donde hubieron dos heridos, se pudo corroborar que el chofer del camión tenía alcohol en sangre.

Aunque según dicen el alcohol era la reserva de la noche anterior y no se encontraba borracho en ese momento, tanto la empresa como las víctimas del accidente analizan avanzar en un proceso legal. Por lo pronto la empresa también tendrá que responder por los daños ocasionados y, aunque ya avisaron que no hubo un derrame y por lo tanto no existió un perjuicio ambiental, los vecinos de la zona empiezan a exigir que la empresa pague por las emisiones liberadas en la región durante tantos días de forma continua.

Luego de las pericias abrirán nuevamente el tránsito.

Se espera entonces que el tránsito se normalice para las 18 de este jueves 27 de marzo, cinco días después del accidente.