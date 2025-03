Dónde serán los operativos previstos para un UPD seguro en Neuquén Capital

El miércoles 5 de marzo comienzan las clases del nivel secundario en algunos establecimientos educativos de Neuquén. Una costumbre originada en Mendoza y San Juan que se extendió a otras provincias, incluida Neuquén, es el Último Primer Día (UPD). La celebración del UPD comienza el día anterior al inicio del ciclo lectivo y los estudiantes pasan la noche sin dormir, con alcohol y música, en alguna plaza o parque cercano y, en algunos casos, en salones. En estos encuentros pueden registrarse algún incidente. Por eso, la Policía planea un operativo para que todo transcurra con la mayor normalidad posible.

El trabajo será en distintos puntos de la ciudad, centralizado en la Isla 132 donde habrá más de 50 efectivos, pero también se ubicarán en la Plaza de las Banderas, Parque Jaime de Nevares, Parque Lineal en el barrio San Lorenzo y otros lugares donde los jóvenes decidan festejar.

El horario de inicio será cerca de las 20 de este martes y el cierre "lo deciden los chicos", dijo a Mejor Informado el comisario inspector Darío Ahuir, encargado del operativo que, basado en experiencias pasadas, explicó que "a las 5, 6 de la mañana suelen irse para ir a la escuela". Igualmente, deben trabajar para que la desconcentración sea tranquila.

Del trabajo participará la Policía con sus distintas áreas: motoristas, patrullas, Comisaría del Menor. También estará personal del Departamento Antinarcóticos. Además, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Bomberos y, por el lado de la Municipalidad de Neuquén estará trabajando el área de Transito.

Parte de lo que dejó un UPD en Neuquén.

Por último, Ahuir recomendó a los estudiantes que si toman alcohol, no manejen. "La idea no es prohibir, si no que puedan disfrutar del festejo", comentó.