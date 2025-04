Qué dijo ASSPUR tras el anuncio de exención del pago de Ganancias

El gobierno rionegrino anunció que a partir de abril las guardias y horas extras que realiza el personal de salud serán liquidadas por fuera del salario base y, de esta manera, dejarán de tributar el Impuesto a las Ganancias. En Maquinchao, en la inauguración del hospital, el mandatario Alberto Weretilneck señaló que “la idea es que el esfuerzo adicional que realizan nuestros profesionales, sobre todo en fines de semana o situaciones complejas, se vea reflejado en el bolsillo y no se pierda en descuentos”.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, agregó que se trata de un reclamo de los trabajadores, que fue escuchado y trabajado en conjunta para poder llegar a este importante anuncio.

"Nos niegan sueldos dignos"

Desde el gremio de la Salud ASSPUR manifestaron: “entendemos que el desdoblamiento de las guardias para evitar el Impuesto a las ganancias es fruto del reclamo sostenido de quienes trabajamos en salud. Sin embargo, no deja de ser una maniobra que no resuelve el problema de fondo en términos definitivos, y tampoco hay claridad sobre cómo será su implementación. Nos sacan Ganancias de las guardias, pero nos niegan sueldos dignos".

Agregaron que “este anuncio no mejora el salario básico. Solo aplaza la discusión real: la necesidad de un salario digno, en blanco, que no dependa de hacer horas eternas para llegar a fin de mes. Los salarios del personal de salud vienen siendo parchados estratégicamente con las guardias y horas extras, que no todos realizamos. El salario no es ganancia. Exigimos paritarias exclusivas de Salud, para poner fin a los bajos salarios y la precarización estructural de nuestro sector. Salarios reales, dignos y en blanco. La salud pública sigue en emergencia. Y nuestra lucha también”.