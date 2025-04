Acosaron a una estudiante de la UNCo: “Vení con nosotros, que somos varios”

“Que linda que sos. Hace un rato te vengo mirando. Tenés que venir con nosotros, que somos varios…”. Ésa y otras frases tuvo que escuchar una joven estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), mientras un desconocido que salió de la nada la abordaba fingiendo una familiaridad inexistente.

Todo ocurrió este sábado a las 16, en plena vía pública, a metros de la Facultad de Humanidades, sobre Avenida Argentina al 1400.

Una chica de 28 años estaba sentada en un pequeño paredón y apareció un hombre, que tras abordarla con esa frase la abrazó por los hombros, la besó en su cabeza e intentó conducirla hacia el lugar donde supuestamente la esperaban otros varones, en el ex edificio del CIRSE (Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército), que actualmente se encuentra abandonado.

“Nuestra compañera se paralizó, y pese a que había mucha gente no supo cómo pedir ayuda. Hasta que pasó una chica caminando que se percató de la situación y la sacó de ahí, interponiéndose y llevándosela lejos de ese tipo, que se metió en la zona del CIRSE” explicó Amancay Salgado, consejera superior por el claustro estudiantil de la UNCo en diálogo con Mejor Informado.

“Este hombre, mientras la acosaba así, también le miraba insistentemente la cartera, como si tuviera intenciones de arrebatársela” agregó.

La consejera superior del claustro estudiantes afirmó que el hombre que acosó a la estudiante se metió en el edificio del CIRSE.

Cuando Amancay llegó al lugar se enteró de la situación y juntas avisaron a la policía. “Llamamos dos veces al 101, y después a la Comisaría 1°. Pero sentimos que se le restó importancia al acoso, de hecho no nos querían mandar un móvil. Hasta que no les dijimos que este hombre también le miraba la cartera con insistencia y surgió la figura de ‘intento de robo’ no nos hicieron mucho caso” lamentó.

Mucha desprotección

“Lo que pasó también lo planteamos ante el decanato de la facultad, que ya había tenido otras denuncias por temas de inseguridad en la zona. Hay robos permanentes con inhibidores de alarma y asedio a estudiantes, entre otros casos” contó la joven.

“Debido a esto nos informaron que ya habían previsto una reunión con la comisaría, que finalmente mantuvieron ayer (por el jueves). Pero lo que dijeron es que están con pocos recursos para intensificar su control sobre la zona, aunque se comprometieron a hacer más rondas, pese a los escasos patrulleros” indicó la chica.

Mientras tanto no hubo novedad alguna sobre el acosador. “Lo único novedoso es que como el predio en el que se metió supuestamente pertenece a la firma ASPA, que allí asegura que viven sus empleados, esta empresa anunció que los trasladaría”.